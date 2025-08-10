HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Política

Fiscalía investiga a abogado por atribuirse ilegalmente el decanato del Colegio de Abogados de Lima

El Ministerio Público inicia una investigación por fraude procesal contra Mauro Leandro Martín, abogado inhabilitado, por autoproclamarse como 'decano encargado' del CAL.

Fiscalía investiga a abogado que se habría autoproclamado 'decano encargado' en el CAL. Foto: composición LR
Fiscalía investiga a abogado que se habría autoproclamado 'decano encargado' en el CAL. Foto: composición LR

El Ministerio Público inició una investigación preliminar por fraude procesal contra Mauro Leandro Martín, abogado actualmente inhabilitado, luego de que este se atribuyera de manera irregular el cargo de 'decano encargado' del Colegio de Abogados de Lima (CAL), según lo informó la misma entidad en una nota de prensa. La disposición fiscal señala que el letrado habría actuado sin respaldo legal ni estatutario, con el fin de inducir a error a autoridades y obtener resoluciones contrarias a derecho.

Únete a nuestro canal de política y economía

De acuerdo con la denuncia, Leandro Martín utilizó documentos y comunicaciones con apariencia de oficiales, pese a no tener legitimidad para emitirlos. Con ello, habría buscado proyectar una falsa representación institucional y asumir funciones propias del decanato, lo que, según el CAL, pone en riesgo la seguridad jurídica, el orden interno y la imagen del gremio profesional.

El CAL recordó que su Estatuto es claro al establecer que la vacancia o reemplazo del decano solo procede en casos específicos y a través de una decisión de la Asamblea General, máximo órgano de gobierno de la orden. La autoproclamación de autoridades, sin cumplir los procedimientos internos, constituye una vulneración directa a las normas internas y a la ley.

En su comunicado, la institución subrayó que continuará ejerciendo todas las acciones legales necesarias para salvaguardar la legitimidad de sus órganos de gobierno y sancionar cualquier conducta que atente contra la institucionalidad, la ética profesional y el Estado de derecho. La investigación fiscal, basada en el artículo 416° del Código Penal, podría derivar en una pena privativa de libertad de hasta cuatro años para el implicado.

PUEDES VER: Francisco Sagasti: “El ejercicio de la presidencia es no querer ser presidente, es querer servir al Perú”

lr.pe

Consejo de Ética del CAL buscó suspender a Raúl Canelo

En mayo de este año, el Consejo de Ética del CAL propuso la suspensión por seis meses del decano Raúl Canelo Rabanal y de la actual Junta Directiva 2024-2025, por supuestas infracciones éticas. Esta medida se da luego que la gestión de Canelo iniciara investigaciones sobre presuntas irregularidades en la directiva anterior, lo que ha generado tensiones internas y acusaciones cruzadas.

La directiva del CAL ha sido crítica abierta contra el Gobierno y algunas iniciativas legislativas que, según ellos, favorecen a la delincuencia. Raúl Canelo considera que esta suspensión tiene motivaciones políticas y busca silenciar a su administración para controlar la institución y su representación en órganos clave como el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Según sus declaraciones, detrás de esta movida hay un intento de controlar el aparato estatal mediante los órganos que el CAL integra.

El origen de esta resolución se remonta a una denuncia presentada por el Ministerio de Justicia contra Canelo y otros miembros tras una reunión con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), realizada sin la aprobación de la Asamblea General del CAL y que incluyó críticas al Ejecutivo y Congreso. Frente a esto, el CAL rechazó la denuncia como un intento de intimidación y amordazamiento político, y anunció que denunciará estos hechos ante la CIDH para defender su libertad de expresión.

PUEDES VER: Gino Ríos: presidente de la JNJ fue procurador por decisión de Jorge del Castillo, abogado de Patricia Benavides

lr.pe

Denuncia contra Raúl Canelo reaviva disputa por la influencia del CAL en el JNE

Tras el intento de suspensión, el pasado 30 de junio salió a la luz una denuncia penal por presunta organización criminal contr Raúl Canelo, lo que destapí una pugna que trasciende lo gremial. Con un año por delante para la elección del representante del CAL ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la querella es vista como parte de una estrategia política para ganar control sobre una pieza clave del sistema electoral.

Según la defensa de Canelo, el proceso iniciado por el Ministerio Público presenta irregularidades y busca debilitar su liderazgo dentro del CAL. El propio decano sostiene que detrás de la denuncia hay un interés de sectores del Ejecutivo y del Congreso por colocar a una figura afín en el JNE, órgano que toma decisiones cruciales como la validación de resultados o la resolución de tachas electorales.

El peso político de esta representación quedó demostrado en las elecciones de 2021, cuando el voto del delegado del CAL en el JNE resultó determinante para proclamar a Pedro Castillo. Este antecedente, sumado al panorama electoral rumbo a 2026, convierte la actual disputa interna en una batalla por un espacio con capacidad real de inclinar la balanza en los momentos más críticos de un proceso electoral.

Notas relacionadas
Caso los árbitros de Odebrecht: los detalles sobre la nueva acusación contra Humberto Abanto y otros más

Caso los árbitros de Odebrecht: los detalles sobre la nueva acusación contra Humberto Abanto y otros más

LEER MÁS
Dina Boluarte llegó a Indonesia en medio de crisis de inseguridad ciudadana en el Perú

Dina Boluarte llegó a Indonesia en medio de crisis de inseguridad ciudadana en el Perú

LEER MÁS
Congreso: Comisiones 2025-2026 deberán atender retiro de AFP, investigaciones a Dina Boluarte y denuncias contra congresistas

Congreso: Comisiones 2025-2026 deberán atender retiro de AFP, investigaciones a Dina Boluarte y denuncias contra congresistas

LEER MÁS
Resumen del último mensaje a la Nación de Dina Boluarte por 28 de julio

Resumen del último mensaje a la Nación de Dina Boluarte por 28 de julio

LEER MÁS
Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

LEER MÁS
¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Santa Rosa de Loreto: un pueblo olvidado por el Estado en la frontera con Colombia y Brasil

Santa Rosa de Loreto: un pueblo olvidado por el Estado en la frontera con Colombia y Brasil

LEER MÁS
Gino Ríos: presidente de la JNJ fue procurador por decisión de Jorge del Castillo, abogado de Patricia Benavides

Gino Ríos: presidente de la JNJ fue procurador por decisión de Jorge del Castillo, abogado de Patricia Benavides

LEER MÁS
Caso los árbitros de Odebrecht: los detalles sobre la nueva acusación contra Humberto Abanto y otros más

Caso los árbitros de Odebrecht: los detalles sobre la nueva acusación contra Humberto Abanto y otros más

LEER MÁS
Poder Judicial autoriza salida de Lima para Javier Miu Lei, empresario involucrado en el caso Chibolín

Poder Judicial autoriza salida de Lima para Javier Miu Lei, empresario involucrado en el caso Chibolín

LEER MÁS
Dina Boluarte llegó a Indonesia en medio de crisis de inseguridad ciudadana en el Perú

Dina Boluarte llegó a Indonesia en medio de crisis de inseguridad ciudadana en el Perú

LEER MÁS
Gustavo Petro culpa al Congreso de romper protocolo limítrofe con Colombia: "No voy a echarle la culpa a (Dina Boluarte)"

Gustavo Petro culpa al Congreso de romper protocolo limítrofe con Colombia: "No voy a echarle la culpa a (Dina Boluarte)"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Gorriti sobre la comisión de Muñante: "Buscará el triunfo de los corruptos mediante la desinformación y la captura del poder"

Gustavo Petro culpa al Congreso de romper protocolo limítrofe con Colombia: "No voy a echarle la culpa a (Dina Boluarte)"

Humberto Abanto anuncia que denunciará a Delia Espinoza ante el Congreso por no reponer como fiscal a Patricia Benavides

Política

Gustavo Petro culpa al Congreso de romper protocolo limítrofe con Colombia: "No voy a echarle la culpa a (Dina Boluarte)"

Gorriti sobre la comisión de Muñante: "Buscará el triunfo de los corruptos mediante la desinformación y la captura del poder"

Humberto Abanto anuncia que denunciará a Delia Espinoza ante el Congreso por no reponer como fiscal a Patricia Benavides

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Gustavo Petro culpa al Congreso de romper protocolo limítrofe con Colombia: "No voy a echarle la culpa a (Dina Boluarte)"

Gorriti sobre la comisión de Muñante: "Buscará el triunfo de los corruptos mediante la desinformación y la captura del poder"

Humberto Abanto anuncia que denunciará a Delia Espinoza ante el Congreso por no reponer como fiscal a Patricia Benavides

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota