Ataque contra Delia Espinoza: abogado de Benavides presenta denuncia constitucional por no acatar fallo de la JNJ
El abogado de Patricia Benavides alega que Espinoza incumplió una serie de artículos constitucionales y desobedeció a las autoridades. Por ello, busca su inhabilitación de la función pública por 10 años.
Una nueva denuncia contra Delia Espinoza ha sido presentada. Esta vez, se trata de la enviada por Juan Peña, abogado de Patricia Benavides. El letrado ha denunciado constitucionalmente a la fiscal de la Nación por no acatar el fallo de la Junta Nacional de Justicia que reponía en el cargo de fiscal suprema a Benavides Vargas. La denuncia acusa a Espinoza de infringir una serie de artículos constitucionales y de cometer delitos de resistencia y desobediencia a las autoridades. Esta acusación busca que la fiscal de la Nación sea inhabilitada de la función pública por 10 años.
