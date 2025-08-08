Martín Vizcarra responde a su exclusión de las encuestas electorales: "Estoy en el corazón de la población peruana"

El expresidente Martín Vizcarra aseguró que, pese a la orden del Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1 que prohíbe a las encuestadoras incluirlo en mediciones de intención de voto por estar inhabilitado para ejercer cargos públicos, mantiene su vínculo con la población y continuará opinando sobre el rumbo del país.

"Si quieren me ponen o no en las encuestas. Pero lo que sí, yo estoy seguro: podré no estar en las encuestas, pero estoy en el corazón de la población peruana", comentó.

El JEE tomó esta medida luego de que Vizcarra apareciera en un sondeo de la encuestadora CPI, pese a la prohibición legal vigente. Aunque no abrió un procedimiento sancionador contra la empresa, el órgano electoral advirtió que incluir a una persona inhabilitada en estudios de opinión puede inducir a error al electorado de cara a las elecciones generales de 2026.

Vizcarra, quien fue destituido en 2020 y ahora sancionado con una nueva inhabilitación de una década en junio pasado, sostuvo que esta medida no le quita su condición de ciudadano ni su libertad para expresar opiniones políticas. Afirmó que seguirá analizando la coyuntura nacional y planteando propuestas, más allá de la imposibilidad legal de postular a un cargo.

"Yo estoy inhabilitado para ejercer función pública, pero nadie me ha quitado mi condición de ciudadano. Yo soy ciudadano y tengo libertad de expresión para decir lo que pienso y lo que siento. Puedo analizar la situación de Perú y puedo plantear alternativas de desarrollo", indicó.