Martín Vizcarra EN VIVO: Poder Judicial decide HOY solicitud de 6 meses de prisión preventiva contra exmandatario

El Poder Judicial evalúa hoy la solicitud de seis meses de prisión preventiva contra el expresidente Martín Vizcarra, investigado por presuntos actos de corrupción durante su gestión como gobernador regional de Moquegua. La Fiscalía sostiene que existen elementos suficientes para acreditar el peligro de fuga y obstaculización de la justicia por parte del exmandatario, quien enfrenta cargos por presuntos sobornos en la adjudicación de obras públicas.

Martín Vizcarra HOY: Últimas noticias 10:42 Martín Vizcarra: simpatizantes llegan a los exteriores del Poder Judicial Simpatizantes del exmandatario llegan acompañados de pancartas llenas de frases en apoyo a su candidatura presidencial a los exteriores de la Corte Superior Nacional, en el Cercado de Lima. Foto: Silvana Quiñonez / URPI-LR 10:29 ¿A qué hora inicia la audiencia de prisión preventiva de Martín Vizcarra? La audiencia está programada para las 11 de la mañana en la sede del Poder Judicial ubicada en Av. Tacna N° 734.