Congresistas cuestionados asumen la presidencia de comisiones clave

Además de experiencia profesional, algunos presidentes de las comisiones ordinarias del Congreso para el periodo anual 2025-2026 arrastran cuestionamientos. Parlamentarios como Alejandro Soto, María Acuña, Magaly Ruiz toman protagonismo en la agenda legislativa al asumir el liderazgo de grupos de trabajo claves, pese a estar involucrados en investigaciones.

En el primer día del instalación de las comisiones, este 11 de agosto, se oficializaron las mesas directivas (presidente, sub presidente y secretario) de 12 grupos de trabajo. Lo mismo sucederá hasta el 13 de este mes, fecha en la que estarán instaladas las 24 comisiones para poder iniciar labores.

Comisiones de APP lideradas por congresistas cuestionados

De esa forma, con 25 votos a favor, 1 en contra y 0 abstenciones se eligió a Alejandro Soto (APP) para liderar la comisión de Presupuesto. Lo acompañarán en la mesa directiva el parlamentario Raúl Doroteo Carbajo (AP), como vicepresidente, y Eduardo Castillo Rivas (FP), como secretario.

Soto Reyes es parte de un proceso seguido contra otros 13 funcionarios en la investigación preliminar que inició la fiscal suprema Delia Espinoza en base al testimonio del exasesor de Benavides, Jaime Villanueva. Al expresidente del Congreso se le atribuye la presunta comisión de los delitos de cohecho pasivo impropio y cohecho activo específico por, según Villanueva, haber aceptado priorizar en la agenda del Pleno la moción para investigar a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) a cambio de que la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, archive la investigación en su contra por la presunta Fábrica de Trolls en su despacho.

Al igual que Soto, su colega de bancada María Acuña, quien fue elegida como presidenta de la comisión de Vivienda también cuenta con cuestionamientos. De acuerdo con un reportaje de Panorama, la congresista María Acuña afronta una investigación por los supuestos delitos de fraude procesal y denuncia calumniosa, por lo que, según el reglamento del Congreso, no podría haber sido presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

Sumado a ello, el último 19 de julio en Chiclayo (Lambayeque), parte de una vivienda de la parlamentaria fue demolida debido a que contaba con un cerco perimétrico en plena vía pública, bloqueando la continuidad de la calle Los Proverbios, ubicada en la urbanización El Santuario, junto al colegio Ceibos.

Se completa la triada con la congresista Magaly Ruiz fue investigada en el Congreso por presuntamente haber recortado el salario de trabajadores de su despacho. Esta denuncia constitucional fue archivada, en mayo último, por la Subcomisión de Acusaciones del Congreso (SAC). En la sesión, Elizabeth Medina, legisladora del Bloque Magisterial y delegada del proceso, argumentó que “no se ha demostrado que la congresista acusada haya incitado o ‘forzado’” a Carlos Marina, quien hizo público el caso en 2023.

Congresistas implicados en caso Los Niños

Por otro lado, el congresista Juan Carlos Mori (Somos Perú), quien liderará la comisión de Transportes, fue investigado por el caso Los Niños. La tesis fiscal lo investigó por presunto favorecimiento en obras de infraestructura en su región a cambio de apoyo político.

En tanto, Elvis Vergara (Acción Popular), también implicado en el mismo caso, es voceado para la presidencia de la comisión de Ética.

Economía será liderada por Fuerza Popular

Con 23 votos a favor, el congresista Víctor Flores Ruiz de la bancada Fuerza Popular fue elegido presidente de la Comisión de Economía y Finanzas del Parlamento. De esta manera, el grupo de trabajo que comanda los dictámenes relacionados a proyectos como el octavo retiro AFP, retomará bajo el liderazgo de la bancada de Keiko Fujimori, luego del periodo culminado de Ilich López de Acción Popular.

Bajo el mando de Fuerza Popular, han asumido las presidencias de la Comisión de Economía Rosángella Barbarán (2022-2023) y César Revilla (2023-2024). En este último periodo se aprobó la controvertida ley de reforma de pensiones (ONP y AFP), que en uno de los acápites prohíbe nuevos retiros AFP y limita la opción del retiro de 95,5% a la hora de la jubilación. A la fecha, está pendiente la publicación del reglamento.

Especialistas rechazan designaciones

Respecto a las designaciones para presidir las comisiones ordinarias, Omar Wapara, secretario general de Transparencia, rechazó los liderazgos asumidos, pero indicó que se trata de "lo mismo de siempre". Esto debido a que las mesas directivas de los grupos de trabajos suelen haber sido liderados por congresistas cuestionados.

"Desde hace un tiempo las decisiones de quien lidera la presidencia simplemente responden a cuotas partidarias y a decisiones dentro de cada partido que no tienen como norte un criterio meritocrático o técnico, sino que simplemente es a quien el partido mejor le parezca. No es algo nuevo. Yo creo que es una tendencia que hemos visto en todos los congresos", indicó en diálogo con este medio.

Por su parte, el exoficial mayor del Congreso, Delgado Guembes, señaló que se trata de una decisión partidaria. "Yo no tengo muchos comentarios positivos que añadir sobre la situación del Congreso porque las presidencias de comisión en realidad se deciden al interior de cada uno de los grupos parlamentarios una vez que la junta de portavoces ha determinado el número de presidencias vicepresidencias y secretarías que le corresponde a cada uno de los grupos. Son ellos los que están representando intereses particulares y una línea de conducta que se ha venido observando y que puede ser por lo menos dudosa", anotó.