Captan bandera de Colombia instalada en territorio peruano en medio de tensión fronteriza

Una enorme bandera de Colombia fue vista en territorio peruano, específicamente en la isla Santa Rosa, ubicada en la región Loreto. El hecho fue denunciado por lugareños que estaban a bordo de una embarcación e inmediatamente hicieron el llamado a las autoridades correspondientes. quienes la retiraron de manera rápida.

Según la denuncia, la bandera se encontraba en un punto visible para quienes transitan por la zona del río Amazonas, lo que ha despertado preocupación entre las autoridades y la población local. La presencia del símbolo patrio colombiano ocurre en medio la tensión fronteriza con el país de Gustavo Petro.

Cabe resaltar que este incidente ocurre inmediatamente después que el Gobierno peruano reforzara la presencia de la Marina de Guerra y de otras fuerzas de seguridad en la zona, en respuesta a declaraciones de autoridades colombianas sobre la soberanía de esta área. Santa Rosa es una isla habitada por familias dedicadas principalmente a la pesca y al comercio fluvial, lo cual depende de un delicado equilibrio en las relaciones con los otros países que se encuentran en su frontera.

Hasta el momento no se ha emitido ningún comunicado oficial de parte de la Cancillería peruana con relación a este hecho, ni un pronunciamiento directo de la presidenta Dina Boluarte.

Dina Boluarte descarta disputa con Colombia por isla Santa Rosa

Desde Japón, la presidenta Dina Boluarte se refirió a la reciente controversia limítrofe con Colombia por el distrito de Santa Rosa. Afirmó que no hay ningún conflicto con el país vecino y que los tratados internacionales respaldan la soberanía del Perú sobre los territorios amazónicos en cuestión.

"Los llamo a mantener la calma y la unidad. Felicito a las diversas instituciones y a los políticos en el Perú que se han manifestado de forma conjunta para defender nuestra soberanía.

Nuestra isla Chinería, con su capital Santa Rosa de Loreto, es jurisdicción peruana y está bajo nuestra soberanía nacional. Por lo que no hay nada pendiente que tratar con nuestro hermano país del norte (Colombia). (…) No hay razón para alarmarnos, porque no existe ningún conflicto limítrofe con nuestros hermanos vecinos de la región”, dijo en su mensaje