Pedro Castillo en juicio: "Desde acá invoco a Petro y al presidente de Chile, Bolivia, Brasil de una vez vamos a la guerra"

En la sesión 52 del juicio que enfrenta por el fallido golpe de Estado, el expresidente Pedro Castillo sorprendió al invocar a mandatarios de la región para unirse en una "guerra" contra la corrupción y la delincuencia. "Desde acá invoco a Petro y al presidente de Chile, Bolivia, Brasil, de una vez vamos a la guerra. Pero a la guerra para terminar con la delincuencia, corrupción", declaró desde el penal de Barbadillo, en el que cumple prisión preventiva.

Asimismo, Castillo reiteró que es inocente y que no se ha probado el delito que se le imputa. "Hasta el momento no se me encuentra el delito que se me imputa; simplemente decirles que soy un presidente secuestrado, un presidente que empezó a impulsar el desarrollo de miles de compatriotas", afirmó.

El exmandatario también arremetió contra sus detractores, a quienes llamó "falsos patriotas con mapa en mano, sin autoridad moral como líderes que vendieron armas a la FARC de Colombia", y recordó además que "encontraron droga en el avión presidencial".

Incluso, mientras la jueza Norma Carbajal le ordenaba que terminara su alocución porque ese solo era el momento de su presentación, cuestionó el vínculo de las autoridades con la ciudadanía por los rechazos que les cuando visitan su localdad. "El pueblo no recibe a sus autoridades en una plaza", sentenció.