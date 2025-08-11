Patricia Benavides retorna al Ministerio Público: es citada para participar en la Junta de Fiscales Supremos

Regreso confirmado. Patricia Benavides ha sido citada para participar de la sesión extraordinaria de la Junta de Fiscales Supremos a realizarse este 12 de agosto. Según se lee en el oficio enviado a Benavides Vargas, la sesión ha sido convocada y será presidida por la propia fiscal de la Nación, Delia Espinoza. De esta manera, su reincorporación como fiscal suprema queda encaminada.

Noticia en desarrollo...