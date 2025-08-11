Patricia Benavides retorna al Ministerio Público: es citada para participar en la Junta de Fiscales Supremos
Patricia Benavides será partícipe de la sesión extraordinaria de la Junta de Fiscales Supremos el 12 de agosto. La sesión fue convocada y será presidida por la fiscal de la Nación, Delia Espinoza.
Regreso confirmado. Patricia Benavides ha sido citada para participar de la sesión extraordinaria de la Junta de Fiscales Supremos a realizarse este 12 de agosto. Según se lee en el oficio enviado a Benavides Vargas, la sesión ha sido convocada y será presidida por la propia fiscal de la Nación, Delia Espinoza. De esta manera, su reincorporación como fiscal suprema queda encaminada.
Noticia en desarrollo...