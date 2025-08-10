HOYSuscripcion LR Focus

Política

Una dura elección: Heduardicidio satiriza las preferencias de una exfiscal de la Nación en las Elecciones 2026

El caricaturista ironiza la elección de Patricia Benavides en los próximos comicios electorales en las que participarán Fuerza Popular, el APRA, entre otros.

Heduardicidio de hoy, domingo 10 de agosto, sobre la exfiscal de la Nación y una posible preferencia. en las Elecciones. Foto: Composición/LR
Heduardicidio de hoy, domingo 10 de agosto, sobre la exfiscal de la Nación y una posible preferencia. en las Elecciones. Foto: Composición/LR

El Heduardicidio de hoy, domingo 10 de agosto, satiriza la eventual decisión de la exfiscal de la Nación en las próximas Elecciones 2026, en la que participarían los líderes políticos de Fuerza Popular, el APRA, entre otros. El caricaturista retrata una entrevista entre un encuestador y un ciudadano con mira a los próximos comicios electorales.

