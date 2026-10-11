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Arabia Saudita reporta 12 muertos y más de 300 heridos por el ataque hutí al aeropuerto de Riad

Los daños en los sistemas de radar y comunicaciones obligaron a suspender las operaciones aéreas en Riad. Un día después, la coalición saudí informó que otro proyectil alcanzó una terminal y provocó un incendio.

El ataque al aeropuerto Rey Khalid causó víctimas de varias nacionalidades y obligó a suspender los vuelos
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El ataque atribuido a los hutíes de Yemen contra el aeropuerto internacional Rey Khalid, en Riad, dejó 12 muertos y 309 heridos, según las autoridades de Arabia Saudita. Entre las víctimas mortales figuran un ciudadano estadounidense y uno argentino. La Autoridad General de Aviación Civil (GACA) informó que varios afectados permanecían en estado crítico y recibían atención médica en hospitales.

La ofensiva del sábado causó daños en las instalaciones aeroportuarias y obligó a suspender las operaciones. Los desperfectos afectaron sistemas de radar y comunicaciones, de acuerdo con la información difundida tras el ataque. Un día después, la coalición liderada por Arabia Saudí anunció que un proyectil no identificado alcanzó una terminal del aeropuerto y provocó un incendio. Las autoridades también reportaron actividad militar cerca de Dammán, otra ciudad estratégica del país.

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Hutíes reivindican el ataque y el cierre del aeropuerto

El portavoz militar hutí, Yahya Saree, anunció ataques contra aeropuertos y refinerías saudíes, en una nueva amenaza para las instalaciones estratégicas del reino. El grupo también advirtió que el espacio aéreo saudí debía considerarse una zona militar, aunque excluyó de esa advertencia a La Meca y Medina.

La reivindicación se produjo en medio de la escalada del conflicto entre los hutíes y la coalición que interviene en Yemen. Sin embargo, las primeras declaraciones del grupo no atribuyeron de forma directa a sus fuerzas el ataque mortal del sábado. Los hutíes sí habían reconocido una ofensiva con misiles días antes.

La ubicación de Yemen añade importancia estratégica a la crisis. El país se encuentra junto al estrecho de Bab el Mandeb, una vía marítima clave para el transporte internacional. La amenaza al espacio aéreo saudí amplía la preocupación por posibles ataques contra infraestructuras civiles y objetivos económicos.

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Coalición saudí lo califica de crimen de guerra

La coalición encabezada por Arabia Saudita condenó la ofensiva y advirtió que responderá a los ataques. Su portavoz, el general de división Turki al-Malki, afirmó que el proyectil que alcanzó una terminal de Riad provocó un incendio. El mando militar también informó sobre otro proyectil cerca del aeropuerto Rey Fahd, en Dammán.

La coalición calificó el ataque como un posible crimen de guerra, al considerar que puso en peligro a civiles y dañó instalaciones de uso civil. Las autoridades saudíes reforzaron las medidas de seguridad ante la posibilidad de nuevas ofensivas.

La suspensión de vuelos y los daños en los sistemas aeroportuarios afectaron las operaciones en una infraestructura esencial para la capital. Las advertencias de nuevos ataques también elevaron la preocupación por la seguridad de otras instalaciones del país.

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Trump evalúa unirse a la guerra contra los hutíes

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que su Gobierno estudia la posibilidad de intervenir contra los hutíes. “Lo analizaremos y actuaremos con rapidez”, afirmó al referirse a una eventual participación militar estadounidense.

Trump también habló con el príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salmán, sobre la situación. Por su parte, el secretario de Estado, Marco Rubio, confirmó la muerte de un ciudadano estadounidense y expresó la solidaridad de Washington con Arabia Saudita.

La eventual intervención de Estados Unidos abriría un nuevo escenario para el conflicto en Yemen. Hasta el momento, las declaraciones citadas apuntan a una evaluación de las opciones disponibles, no a una decisión definitiva de entrar en la guerra.

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ONU y varios países condenan ataques contra civiles

El secretario general de la ONU, António Guterres, condenó las agresiones y pidió respetar el derecho internacional. También advirtió sobre los riesgos de una escalada peligrosa en la región.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se sumó a las condenas internacionales. Gobiernos de Qatar, Egipto, Jordania, Omán, Pakistán, India, Japón, Canadá y Malasia también rechazaron los ataques y expresaron preocupación por la seguridad regional.

Varias embajadas recomendaron a sus ciudadanos extremar las precauciones. En Arabia Saudita, las autoridades dispusieron además que las clases se desarrollaran a distancia durante una semana.

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