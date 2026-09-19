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Se reporta incendio en el depósito de la petrolera estatal de Arabia Saudita cerca del aeropuerto internacional de Riad

Las autoridades de Arabia Saudita activaron una alerta por amenaza aérea, y los bomberos luchan por controlar el incendio visible desde el aeropuerto, con vuelos cancelados y retrasos.

Periodistas reportaron llamas y humo, y los vuelos experimentaron cancelaciones y retrasos. Foto: Composición LR/X.
Periodistas reportaron llamas y humo, y los vuelos experimentaron cancelaciones y retrasos. Foto: Composición LR/X.
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Un depósito de combustible de Saudi Aramco, ubicado cerca del aeropuerto internacional de Riad, quedó envuelto en llamas después de que fuertes explosiones sacudieran la capital saudita durante la madrugada. El incendio provocó importantes alteraciones en las operaciones aeroportuarias, mientras las autoridades activaban una alerta por una posible amenaza aérea.

Un periodista de la AFP constató en el lugar que los bomberos trabajaban para controlar las llamas en una instalación donde era visible el logotipo de la petrolera estatal. Imágenes difundidas por Reuters mostraron una columna de humo negro sobre la zona del aeropuerto.

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El sitio especializado Flightradar24 situó al aeropuerto de Riad en su nivel máximo de perturbación, con vuelos cancelados y retrasados. Residentes de la capital también reportaron a la AFP haber observado fuego y humo en las inmediaciones.

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Alerta aérea durante la madrugada

Antes de que se conociera el incendio, Protección Civil de Arabia Saudita envió mensajes de emergencia a los teléfonos de residentes de Riad y de Al-Kharj. El aviso advertía: "La zona se encuentra bajo una amenaza aérea hostil" y recomendaba permanecer en los hogares.

Periodistas de la AFP reportaron posteriormente dos explosiones. La alerta fue levantada aproximadamente media hora después por la Defensa Civil saudita.

Hasta el momento, las autoridades no han establecido la causa del incendio ni han confirmado que exista una relación entre las explosiones, la alerta aérea y el fuego registrado en las instalaciones de Aramco. Sin embargo, el incidente ocurre en medio de un aumento de los ataques atribuidos a los hutíes, movimiento respaldado por Irán que controla amplias zonas de Yemen.

La activación de una alerta aérea en Riad adquiere especial relevancia porque, según la AFP, es la primera registrada en esta nueva etapa del conflicto. Cabe indicar que Arabia Saudita es el principal exportador mundial de petróleo crudo y un aliado estratégico de Estados Unidos en Oriente Medio.

Por ahora, el foco permanece en el depósito de Aramco: los equipos de emergencia continúan trabajando para extinguir las llamas, mientras las operaciones del aeropuerto de Riad afrontan las consecuencias de una jornada marcada por explosiones, humo y una alerta aérea sin causa oficialmente determinada.

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