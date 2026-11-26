➤ Descubre tu Horóscopo de hoy por Jhan Sandoval: ¿Qué te deparan los astros este jueves 26 de noviembre?
No pierdas de vista las recomendaciones astrales del tarotista peruano Jhan Sandoval, que invitan a utilizar este jueves para fortalecer conexiones y mantener un enfoque sensato en las finanzas.
El horóscopo de Jhan Sandoval para este jueves 26 de noviembre llega con importantes mensajes para los 12 signos del zodiaco. Las predicciones astrales apuntan a una jornada favorable para tomar decisiones en el amor, fortalecer vínculos personales y aprovechar nuevas oportunidades laborales. Asimismo, los astros invitan a actuar con prudencia en temas económicos y a escuchar la intuición para enfrentar cualquier desafío que pueda surgir durante el día.
Horóscopo de hoy, jueves 26 de noviembre
- Aries: Invierte el dinero que recibirás en ese proyecto que tienes en mente. La cosecha de lo que siembres será abundante. En el amor, no dejes pasar más tiempo y aclara ese mal entendido. Es el momento.
- Tauro: Estás sobreprotegiendo a alguien que debe de hacerse responsable de sus propias decisiones. En el amor, no extremes medidas ni actúes impulsado por el rencor. Es tiempo de sanar.
- Géminis: Aunque esa actividad laboral te brinda estabilidad, tienes una sensación de estancamiento que te impulsará a explorar nuevos territorios. Los cambios que vienen serán favorables.
- Cáncer: Alguien que trabajó contigo te hará una propuesta de trabajó que evaluarás minuciosamente y no la encontrarás conveniente. En el amor, esa persona volverá a buscarte. Prepárate.
- Leo: No puedes dejarte llevar por la cólera o la impaciencia. Necesitas mantener la calma frente a todo lo que pueda resultarte incómodo. O de lo contrario, podrías tomar decisiones equivocadas.
- Virgo: Esa entrevista de trabajo llegará en el momento menos esperado y tienes que estar preparado. En el amor, tanto tú como esa persona se piensan mutuamente. Hoy tendrás noticias de ella.
- Libra: No lo dudes y comunícate con esa persona que sabes tiene los contactos que necesitas para hacer realidad tus proyectos. Llega un dinero que te permitirá saldar deudas. Evita gastar, contrólate.
- Escorpio: Esa búsqueda tendrá excelentes resultados. Te presentan a una persona especialista en la materia de tu interés. Con su apoyo podrás estructurar y hacer realidades tus proyectos laborales.
- Sagitario: Gracias a la asesoría que recibirás decides cancelar ese proyecto que no te convenía y buscarás otras alternativas de negocio. En el amor, esa persona necesitas que definas y tomes una decisión.
- Capricornio: No desesperes por las demoras que estás experimentando. Ese acuerdo se hará realidad, solo tienes que esperar un poco más. En el amor, sé transparente o esa persona se alejará.
- Acuario: Por más que tengas la razón no te conviene confrontar a alguien que se ha equivocado en su gestión. Surgiría un conflicto más que una solución. Escucha y trata de mantener el buen diálogo.
- Piscis: Logras metas importantes, pero tienes la sensación de no ser reconocido por quienes deberían promover tu desarrollo y crecimiento. No guardes silencio y establece condiciones. Las mereces.