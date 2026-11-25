Un agricultor uruguayo crea un bozal para que sus ovejas eliminen las malas hierbas sin comerse los árboles frutales: ya lo vende en 38 países
Después de 18 meses de pruebas, el agricultor comercializa su invento internacionalmente, mejorando sus plantaciones ecológicas y ofreciendo una alternativa sostenible de cultivo.
Martín Guarini, un agricultor uruguayo dedicado al cultivo ecológico de cítricos, desarrolló un curioso bozal que permite a las ovejas alimentarse de las malas hierbas sin dañar los árboles frutales. El invento surgió como una solución para mantener limpios sus terrenos sin recurrir a herbicidas y terminó convirtiéndose en un producto comercializado internacionalmente.
Junto al diseñador industrial Diego Fraga, Guarini creó un dispositivo que limita la altura a la que pueden alimentarse los animales y les impide alcanzar las ramas de los cultivos. Actualmente, el producto se vende en 38 países, incluida España, y también se utiliza en plantaciones de aguacates, pistachos, almendros y olivos.
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¿Cómo funciona el bozal que permite a las ovejas limpiar los cultivos?
El dispositivo se coloca en el hocico de las ovejas y bloquea su acceso a la vegetación que se encuentra por encima de determinada altura. De esta manera, los animales pueden comer la hierba que crece entre las hileras de árboles sin alcanzar sus ramas y dañar las plantaciones.
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La pieza principal pesa aproximadamente 100 gramos, mientras que el conjunto completo con el arnés alcanza los 400 gramos. Está fabricado con plástico resistente y permite que los animales se desplacen con normalidad durante el pastoreo; el límite de alimentación varía entre 80 centímetros y 1,20 metros, según la raza.
El agricultor dedicó 18 meses a desarrollar el invento y ahora lo exporta
La idea surgió cuando Guarini transformó su plantación de limoneros a producción ecológica y buscó una alternativa para controlar las malas hierbas. Inicialmente, introdujo ovejas porque representaban una opción económica frente a las soluciones mecánicas y los herbicidas ecológicos, pero los animales comenzaron a comerse las ramas bajas de los árboles jóvenes.
Ante este problema, el agricultor y el diseñador industrial dedicaron aproximadamente 18 meses a realizar pruebas y perfeccionar el dispositivo. Las primeras exportaciones llegaron a México, Ecuador y España, pero la demanda creció hasta alcanzar 38 países y tres centros logísticos. Además de los cítricos, el bozal se utiliza en cultivos de manzanos, perales y otros árboles frutales, aunque no funciona con plantas rastreras como el melón y la sandía.