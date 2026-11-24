Elon Musk apunta a competir con China: una planta de US$3.100 millones en Texas produciría un material clave para paneles solares Si se concreta el plan del dueño de Tesla, la planta iniciaría operaciones en 2030, generando aproximadamente 260 empleos al principio y un total de 515 para 2032.

Tesla, bajo la dirección de Elon Musk, analiza invertir US$3.100 millones en una fábrica de polisilicio en Texas, buscando un suministro local clave para la manufactura solar.

Tesla, bajo la dirección de Elon Musk, analiza invertir US$3.100 millones en una fábrica de polisilicio en Texas, buscando un suministro local clave para la manufactura solar. Ilustración LR/AFP

Tesla, dirigida por Elon Musk, analiza destinar US$3.100 millones a una fábrica de polisilicio en el condado de Nueces, Texas. Esta iniciativa otorgaría a Estados Unidos un suministro local de dicho componente de alta pureza, indispensable para celdas y módulos fotovoltaicos.

Frente al dominio de China sobre ese recurso —que la Agencia Internacional de Energía proyecta hasta 2031 en polisilicio y obleas—, Musk busca lograr 100 gigavatios (GW) de manufactura solar estadounidense, conforme a Reuters.

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¿Logrará Tesla incentivos fiscales para su planta de polisilicio de US$3.100 millones en Texas?

La Contraloría de Texas divulgó el 18 de noviembre la petición de Tesla ante el programa estatal Empleo, Energía, Tecnología e Innovación, conocido como JETI. El fabricante busca acotar la base gravable de sus activos aptos para aliviar el gravamen predial inicial.

Dicha firma evalúa todavía el sitio texano frente a sedes en regiones alternas. Según una traducción del expediente, "en ausencia del acuerdo, el solicitante no realizaría la inversión propuesta en este estado", mientras pesan tarifas y solidez de suministros, redes disponibles y tiempos de aprobación.

De materializarse el complejo, esta instalación fabril arrancaría labores en 2030. El informe económico anexo estima 260 plazas directas al inicio y 515 hacia 2032.

¿Cómo impulsará Project Crystal Sun la energía solar de Tesla cerca de Houston?

Tesla planea edificar su segundo complejo industrial, llamado Project Crystal Sun, en las inmediaciones de Richmond, dentro del condado de Fort Bend, al suroeste de Houston. Según datos de la solicitud JETI compartidos por el distrito escolar de Lamar, el desembolso estimado alcanza US$10.100 millones, con cerca de US$8.600 millones asignados a maquinaria y bienes muebles.

Esa planta trabajará en sinergia con la refinería de Nueces, dedicada a la materia prima, para fabricar lingotes, obleas y células solares. En dicho proceso, el silicio purificado pasa por fusión para crear bloques cilíndricos, se rebana en finas láminas y se fabrica cada unidad fotovoltaica que transforma la radiación en corriente eléctrica.

La junta escolar de Lamar aprobó por unanimidad en septiembre el beneficio fiscal del proyecto y envió el expediente al despacho del gobernador. Conforme al cronograma corporativo, las operaciones comerciales iniciarán en el primer trimestre de 2029 y generarán 9.712 plazas fijas a jornada completa al alcanzar su máximo rendimiento.