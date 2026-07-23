La Casa Blanca enfatiza que cualquier otra agresión contra Arabia Saudita derivará en represalias inmediatas, generando preocupación en el comercio global. | Composición LR/AFP

La Casa Blanca enfatiza que cualquier otra agresión contra Arabia Saudita derivará en represalias inmediatas, generando preocupación en el comercio global. | Composición LR/AFP

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El presidente estadounidense, Donald Trump, lanzó este jueves una severa advertencia contra los rebeldes hutíes de Yemen luego de que el grupo, respaldado por Irán, reivindicara un ataque con misiles y drones contra dos petroleros saudíes en el mar Rojo. Ante este escenario, la Casa Blanca sostuvo que cualquier otra agresión derivará en represalias inmediatas.

"Si vuelven a hacer esto, Estados Unidos responsabilizará a Irán, ya que los hutíes son un grupo afín a Irán, y se impondrá un duro castigo militar a Irán y, por supuesto, a los propios hutíes, con quienes estoy muy decepcionado", sentenció el mandatario por medio de su red Truth Social.

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Este pronunciamiento ocurre en un periodo de alta inestabilidad para el comercio global en el estrecho de Ormuz. Washington conserva operaciones sobre objetivos iraníes, mientras el nuevo embate en el cruce marítimo amenaza con desatar un choque a mayor escala dentro de la ruta estratégica del transporte internacional de crudo.

Escala el conflicto al mar Rojo: Trump amenaza a los hutíes con un "gran castigo militar". Foto: @realDonaldTrump/Truth Social

Escala el conflicto al mar Rojo tras ataque hutí a petroleros de Arabia Saudita

La milicia hutí embistió con misiles y proyectiles no tripulados a las embarcaciones energéticas saudíes Encelia y Layla en el mar Rojo, y amenazó con el cierre de otra ruta comercial clave. De acuerdo con el grupo rebelde, la ofensiva respondió al desacato de la prohibición de navegación impuesta sobre los activos de dicho país. El evento figura como una de las operaciones de mayor impacto lanzadas por la facción tras la intensificación de las hostilidades entre la administración de EE.UU. e Irán.

El ataque coincidió con la duodécima jornada consecutiva de bombardeos del ejército estadounidense hacia posiciones iraníes, según Associated Press. Al mismo tiempo, Teherán sostiene limitaciones de tránsito sobre el estrecho de Ormuz, punto clave que canaliza casi el 20% de la producción global de hidrocarburos. Ante ese panorama, los insurgentes lanzaron una advertencia directa sobre el flujo comercial en el paso de Bab el-Mandeb.

Las consecuencias financieras se manifestaron de inmediato: la cotización del crudo Brent rozó los 100 dólares por barril ante el anuncio del incidente y las alertas emitidas por Washington. Las bolsas globales mostraron inquietud ante la posible interrupción de dos arterias fundamentales del abastecimiento energético internacional. Frente a esta crisis, múltiples gobiernos regionales aceleran diálogos para frenar un desborde que arriesgue la estabilidad diplomática y la navegación mercantil.

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Trump dice que el acuerdo nuclear con Arabia Saudita depende de que reconozca a Israel

El presidente republicano condicionó la aprobación del tratado nuclear civil entre Estados Unidos y el reino saudí a su integración formal en "los muy respetados y exitosos Acuerdos de Abraham", como lo calificó en Truth Social. Este mecanismo diplomático busca la normalización de vínculos políticos entre las naciones árabes y el Estado judío. Un reconocimiento saudita de Israel sería "un avance histórico para la paz en Oriente Medio", según el primer ministro Benjamin Netanyahu.

La propuesta, regulada por la ley conocida como Acuerdo 123, contempla la transferencia de tecnología atómica con fines pacíficos y requiere la revisión previa del Congreso estadounidense. Para calmar temores sobre la proliferación armamentística en Oriente Medio, el jefe de Estado precisó que "no habrá enriquecimiento de material" y sostuvo que Washington "no se opone a instalaciones nucleares civiles (sin enriquecimiento)".

Expertos y agencias informativas señalan que Riad aún persigue la capacidad de procesar su propio uranio. Además, las autoridades saudíes insisten en que la apertura hacia el gobierno israelí exige garantías concretas para la creación de un Estado palestino. Esa postura representa el mayor escollo geopolítico para la firma del tratado definitivo.