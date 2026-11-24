-¿Por qué somos tan indolentes los peruanos?

Tantas veces se ha hecho esa pregunta y tantas respuestas ha habido (…) Ciento cincuenta años de incanato, 300 años de colonia y luego una república militarizada en sus primeros 50 años. Todo eso nos acostumbró a una suerte de autoridad irracional, impuesta por la fuerza. Al final somos los estoicos de América, tanto así que vinieron de afuera a darnos la independencia.

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-En el momento en el que estamos parece una locura. Perseguir a artistas porque son de izquierda y capturan a personas, en las que uno es acusado de manejo de armamento siendo invidente.

Según la Dircote, los ciegos pueden disparar y por eso los 49 muertos de Dina asesina. La policía y Ejército dispararon a ciegas en aquellas famosas sesiones represivas de diciembre del 2022 y enero de 2023. Esto es amenazante porque está creando un precedente de yo sospecho, te meto preso.

-¿Quién es peor, Tomás Aladino o Blanca Nélida Colán?

Blanca Nélida tenía límites, se los imponía Alberto Fujimori. Mucho más peligroso es Tomás Aladino porque arriba de él está Keiko que no tiene límites.

-¿Qué puede seguir? Porque esto recién empieza.

Lo que puede seguir es que el Congreso se levante en términos legales, legislativos e impida esto (…) Antes de que esto se extienda, hoy son dos raperos y algunos familiares de alguna congresista pero mañana podríamos ser tú y yo (…) Hay un coronel Max Anhuamán que lo ha llamado (al cardenal Castillo) de forma injuriosa y difamatoria. Espero que la Iglesia reaccione. El problema es que no hacemos lo debido, no denunciamos esto ante los foros internacionales.

-El problema es que no hay reacción y que tú apelas a que en el Congreso pase algo y sabemos que en el Congreso habrán unas voces que digan algo y ahí se quedará la cosa.

Los únicos que se han pronunciado hasta ahora son relatores de la ONU. Ellos son los primeros que han dicho ‘‘cuidado con esto’’. El Perú ha normalizado la agresión, arbitrariedad y humillación (…) Dicen que alaban a Saturnino Huilca, quien fue un héroe civil de los derechos campesinos. El terrorismo era el que él sufría por parte de los hacendados.

-¿Qué entrevistados de antes extrañas?

Mi buena memoria es un cementerio, cómo no extrañar a quienes hacían de la política a algo mucho mejor de lo que es ahora. Cómo no extrañar a Bedoya, a Reyes, a Haya, a Basadre. Cómo no extrañar a esa generación que no tuvo recambio. Cómo no extrañar a Pedro Beltrán, con él tuve una entrevista furiosa, porque además me dijo ‘‘quién es usted’’ y efectivamente, quién era yo para hacerle preguntas a Pedro Beltrán. Era el hombre que se tumbó a varios gobiernos, el tipo que era la derecha ilustrada, bilingüe, la que fundó la prensa moderna. La derecha que obligó al Comercio a hacer periódico. Te imaginas entrevistas a Rospigliosi, será con gruñidos.

-¿Cómo padeces el Perú de hoy?

Si yo permitiera que el Perú signara mi estado de ánimo, evidentemente colgaría de la puerta. Tengo mecanismos de resistencia, desciframiento, para que mi país no me golpee tanto (…) y por eso todavía estoy acá. Pero el Perú es una frustración, un país fallido. Te imaginas que después de 205 años de independencia todavía sigamos hablando que el agua potable llegue al 28% que no la tiene.

-¿Y cómo explicas después de haber salido este fujimorismo corrupto, totalitario, volver al fujimorismo?

Cuando destrozas un país desde el punto de vista inconstitucional, desde el fondo, desde la base, creas un electorado capaz de volver a las mismas andadas. La única explicación es que el país se pudrió a atan nivel que creo un electorado al que le apetecía repetir el planto. Un electorado que aman la informalidad, la viveza criolla y la cree una virtud intelectual. Ama la cutra, al final de cuentas y una derecha que no construye un país sino que lo ha saqueado.

-Y ahora no solo es en Perú, es la región, el mundo y ahora viendo el renacimiento del nazismo más clásico en Alemania.

Lo que acaba de pasar con la COP31 te da una idea que el liderazgo mundial está infestado de codicias y hasta qué punto nos está conduciendo al suicido planetario (…) la democracia se cae a pedazos. De un pueblo masivamente brutalizado, es la democracia que elige a Trump.

-Cuando viste la foto del APEC de este trío, Trump, Xi JInping, Putin, qué impresión te dio?

Puro show. Exhibición de tres líderes que tienen un prontuario interesante. Trump sabemos en qué está. Y la reunión es cero puntos, cero balas. Trump era el que más necesitaba para demostrar que tiene protagonismo mundial, que tiene cada vez menos. Al final vendrán los demócratas, todos recordamos a Obama, e hizo un gobierno reaccionario. El bipartidismo norteamericano es una gran farsa. Pero será un alivio que Trump deje de tener ese poder absoluto en cámaras.

-¿Qué es Carlos Espá?

Vaya que pregunta. Pregunta perversa. Yo supe de él cuando era un chico que trabajaba en la prensa, perteneció a una generación de los jóvenes turcos, en fin era un chico que prometía. No lo hacía mal, pero tampoco con brillo. Era un buen muchacho. No sé qué hace ahí. Lo recomendó Alvarito Vargas Llosa y la señora que no entiende nada, lo aceptó. Es un fantoche, es la sombre de su juventud, me da pena.

-Ayer decías que Alberto Fujimori y su hija son ‘‘como dos gotas salidas de la boca de una cascabel’’, ¿tan así son?

Matiz no hay, ambos pueden tomar decisiones excesivas , la diferencia es que Alberto Fujimori, más allá de sus deméritos, era un tipo inteligente. Ella no lo es. Ella fatalmente no heredó eso, entonces tenemos una presidente en manos de ministros de una mediocridad alarmante en un país que exige justamente un mando muy sofisticado.