La televisión alemana muestra la pobreza y el hambre en Argentina: jubilados, trabajadores y repartidores hacen fila por un plato de comida Jubilados que no llegan a fin de mes, trabajadores con ingresos insuficientes y repartidores hacen fila para recibir comida en Buenos Aires. Uno de los comedores visitados por DW entrega más de 300 raciones cada martes.

El 41% de los hogares argentinos con niños y adolescentes no logra cubrir sus gastos habituales, de acuerdo con una encuesta de UNICEF

El 41% de los hogares argentinos con niños y adolescentes no logra cubrir sus gastos habituales, de acuerdo con una encuesta de UNICEF DW

La pobreza en Argentina quedó expuesta en un informe de la televisión alemana DW, que mostró a jubilados, trabajadores informales y repartidores de Rappi entre las personas que hacen fila para recibir alimentos en comedores comunitarios de Buenos Aires. La escena refleja el deterioro de los ingresos familiares, mientras las cifras oficiales sitúan la tasa de pobreza en el 32,3% durante el primer semestre de 2026.

El aumento se produce en un contexto de recesión técnica, desempleo y caída del consumo. Aunque el Gobierno de Javier Milei destaca la reducción de la inflación y el equilibrio fiscal, el costo de los servicios esenciales y la pérdida de poder adquisitivo complican la economía de numerosos hogares.

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Jubilados y trabajadores hacen fila en comedores sociales

El equipo de DW visitó un comedor popular que distribuye más de 300 raciones cada martes. Entre quienes acuden hay personas mayores que no pueden cubrir sus gastos con la jubilación, empleados con ingresos insuficientes y repartidores que buscan una comida después de su jornada.

Omar Alberto, quien realiza trabajos ocasionales de pintura, electricidad y plomería, explicó que el plato que recibe puede ser su único alimento del día. Su situación refleja la dificultad de quienes dependen de empleos informales y no cuentan con ingresos regulares.

UNICEF: 4 de cada 10 hogares no cubren sus gastos

Una encuesta de UNICEF Argentina, realizada en septiembre de 2026, indicó que el 41% de los hogares con niños y adolescentes no logra cubrir sus gastos habituales. El resultado equivale a unos 2,7 millones de familias y representa un aumento de 10 puntos porcentuales frente a 2025.

El relevamiento también registró dificultades para acceder a alimentos y cubrir necesidades básicas, una situación que afecta a la infancia y a las clases medias.

Ajuste de Milei: despidos, cierres y servicios al 1.000%

La política de ajuste fiscal, que Milei describe como una “motosierra permanente”, coincide con una contracción económica por segundo trimestre consecutivo. Economistas consideran que el país atraviesa una recesión técnica, aunque el Gobierno señaló que todavía faltaban datos para confirmarla.

Desde el inicio de la gestión, las tarifas de gas, agua y electricidad acumularon aumentos cercanos al 1.000%. Además, las cifras oficiales registraron más de 300.000 despidos privados y alrededor de 30.000 empresas cerradas.

Familias se endeudan y recortan alimentos y salud

El endeudamiento familiar también aumentó. Según UNICEF, la mitad de los hogares con menores tiene deudas y seis de cada diez optan por alimentos más baratos. El 55% busca un segundo empleo y el 36% redujo las visitas al médico o al dentista.

El deterioro alcanza incluso a quienes antes podían afrontar sus gastos sin asistencia. En paralelo, Milei rechazó las encuestas sobre las dificultades para llegar a fin de mes y afirmó que era mentira que las personas vivieran “sin comer y sin beber”.