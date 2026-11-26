Científicos calentaron restos de café a 350 grados y descubrieron cómo convertirlos en un hormigón más resistente que el convencional Investigadores de la Universidad RMIT de Australia han desarrollado un método para reciclar residuos de café y transformarlos en biocarbón, mejorando la resistencia del hormigón.

Proyectos de prueba están en marcha en Australia para evaluar su durabilidad. Foto: Imagen genrada con IA - Gemini

Los residuos de café, que habitualmente terminan en la basura, podrían tener una segunda vida en la industria de la construcción. Investigadores de la Universidad RMIT, en Australia, desarrollaron un método para transformarlos en un material capaz de mejorar la resistencia del hormigón.

El procedimiento consiste en someter los restos de café a un tratamiento térmico de 350 grados Celsius en ausencia de oxígeno. Mediante este proceso, conocido como pirólisis, se obtiene un biocarbón que puede reemplazar parcialmente la arena utilizada en las mezclas de cemento.

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¿Cómo los científicos transformaron los residuos de café en un material para la construcción?

Los investigadores comprobaron que la incorporación de este material puede mejorar las propiedades del hormigón. En los ensayos, la sustitución del 15% del volumen de arena por biocarbón de café permitió conseguir una resistencia a la compresión un 29,3% superior a la de una mezcla convencional.

Para obtener estos resultados, el equipo evaluó residuos tratados a diferentes temperaturas, entre ellas 350 y 500 grados Celsius, durante dos horas. La alternativa sometida a 350 grados presentó el mejor desempeño en las pruebas, cuyos resultados fueron publicados en septiembre de 2023 en la revista científica Journal of Cleaner Production.

Los residuos de café ya se utilizan en pruebas de construcción en Australia

La investigación también avanzó hacia aplicaciones fuera del laboratorio. En 2024, investigadores y autoridades locales participaron en pruebas de campo en Gisborne, en el estado australiano de Victoria, donde se construyeron tramos de veredas con hormigón elaborado a partir de biocarbón de café y otros materiales.

En Pakenham, el proyecto permitió procesar cinco toneladas de residuos de café, equivalentes a unas 140.000 tazas, para obtener dos toneladas de biocarbón. Este material se incorporó a una mezcla utilizada en la construcción de una vereda que requirió 30 metros cúbicos de hormigón. Sin embargo, todavía se evalúa su durabilidad y viabilidad para una producción a gran escala.