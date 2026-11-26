Congreso otorgará tarjetas de consumo por S/1.900 a cada uno de sus trabajadores Se adquirirán un total de 5.393 tarjetas, lo que implica un gasto de S/10.307.155 para el Legislativo. La buena pro se otorgará el 30 de noviembre a la empresa ganadora.

El Congreso de la República entregará a cada uno de sus trabajadores una Tarjeta Electrónica de Consumo por un valor de S/1.900 como parte de los beneficios otorgados por las fiestas navideñas.

Según el acuerdo 050-2026-2027 de la Comisión Directiva del Parlamento, se estableció convocar a licitación la adquisición de 5.393 tarjetas para otorgar este beneficio. En total, el Legislativo gastará S/10.307.155 por este aguinaldo para sus colaboradores.

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De acuerdo con el cronograma establecido, el lunes 30 de noviembre se otorgará la buena pro a la empresa que gane el concurso público. Ese mismo día se evaluarán las propuestas que los concursantes hayan enviado al Congreso.

La convocatoria del Congreso se realiza en medio de la emergencia del fenómeno El Niño y la lucha contra la inseguridad ciudadana. Precisamente, el presidente del Congreso, Miguel Torres, había anunciado que se implementarían medidas de austeridad. Incluso, le devolvieron al Gobierno de Keiko Fujimori S/450 millones como parte del presupuesto para el 2027.

El documento también detalla las características que deberán cumplir las tarjetas electrónicas de consumo. Estas tendrán que ser de plástico, contar con banda magnética y panel de firma, además de una clave secreta y mecanismos de seguridad para realizar compras y consumos. Asimismo, cada trabajador podrá cambiar su clave, mientras que las tarjetas deberán incluir un código de verificación, tener una vigencia mínima de un año y permitir su uso en establecimientos a nivel nacional.

Entre las otras medidas de seguridad, la tarjeta de consumo deberá contar con dispositivos de seguridad para evitar su adulterio o falsificación, que, en caso de producirse, será responsabilidad del contratista. Asimismo, en caso de robo, pérdida o daño imputable al beneficiario, podrá realizar el bloqueo de la TEC vía telefónica y solicitar su reposición directamente a la empresa emisora. El costo de reposición será de S/ 10.

La empresa que consiga ganar la buena pro contará con siete días calendarios para entregar la cantidad de tarjetas solicitadas en el Congreso. Al momento de la entrega deberán estar presentes el jefe del departamento de Recursos Humanos, el jefe del Área de Desarrollo, Bienestar del Personal y Seguros, un representante de la Oficina de Auditoría Interna, el jefe del Área de Programación y Gestión de Adquisiciones, el representante del Grupo Funcional de Almacén y el representante de la empresa ganadora.