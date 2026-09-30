Un avión rumbo a Tel Aviv aterriza de emergencia en Arabia Saudita tras un presunto ataque terrorista en la cabina

Un pasajero de un vuelo de flydubai desviado, que originalmente se dirigía a Tel Aviv, declaró que uno de los pilotos intentó estrellar el avión y matar a todos los ocupantes. | Foto: AFP

Un pasajero de un vuelo de flydubai desviado, que originalmente se dirigía a Tel Aviv, declaró que uno de los pilotos intentó estrellar el avión y matar a todos los ocupantes. | Foto: AFP

Un vuelo de Flydubai que cubría la ruta entre Dubái y Tel Aviv fue desviado de emergencia a Arabia Saudita después de un incidente ocurrido dentro de la cabina. El avión, con unas 150 personas a bordo, terminó aterrizando en el aeropuerto de Tabuk.

Medios israelíes informaron que uno de los pilotos habría sido apuñalado durante una presunta pelea y que el atacante fue reducido por pasajeros. La aeronave también experimentó una brusca caída de altitud antes de emitir una señal de emergencia.

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El avión fue desviado tras un incidente en la cabina

El vuelo FZ1073 despegó de Dubái y, unas dos horas después, activó un código de emergencia que posteriormente llegó a ser interpretado como una posible señal de secuestro. Finalmente, la aeronave fue desviada hacia Tabuk, en el noroeste de Arabia Saudita.

Un pasajero afirmó en un video analizado por la BBC Verify que "hubo un agresor con un cuchillo que apuñaló a uno de los pilotos". El organismo señaló que no encontró indicios de manipulación mediante inteligencia artificial, aunque el relato del testigo no confirma por sí solo lo ocurrido.

Pasajeros describieron momentos de pánico durante el vuelo

Una pasajera relató que la situación fue "muy angustiante" cuando los viajeros se dieron cuenta de que el avión estaba descendiendo rápidamente. Según su testimonio, uno de los pilotos habría sufrido graves heridas y varias personas intervinieron para reducir al presunto agresor.

Otra pasajera aseguró que "de repente se oyeron gritos aterradores en todo el avión" y que entre tres y cinco hombres habrían irrumpido en la cabina para reducir al atacante.

La aeronave sufrió una brusca caída de altitud

Los datos de Flightradar24 analizados por la BBC Verify muestran que el avión descendió unos 5.200 metros en menos de dos minutos, antes de registrar nuevas variaciones de altitud y estabilizarse durante el trayecto hacia Tabuk.

Un experto en aviación consultado señaló que los cambios podrían estar relacionados con una disputa por el control de la aeronave. Flydubai confirmó que el vuelo "sufrió un incidente durante el trayecto", pero las autoridades todavía no han establecido oficialmente qué ocurrió ni han confirmado que se tratara de un ataque terrorista.

Israel acusa de ataque terrorista

Benjamin Netanyahu afirmó que uno de los pilotos del avión intentó estrellar el aparato y matar a los pasajeros, la mayoría de ellos israelíes.

"Uno de los pilotos apuñaló al otro y intentó estrellar el avión con todos los pasajeros a bordo", dijo el primer ministro en un mensaje en el que elogió la actuación de los pasajeros que "impidieron un desastre mayor".