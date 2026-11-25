Trabajó más de nueve años como cocinera, cumplía jornadas de lunes a lunes y, tras ser despedida durante la pandemia, recibirá más de 90 millones El tribunal reconoció la antigüedad y falló a su favor, ordenando el pago por despido injustificado. La indemnización, que incluye varios conceptos, se debe abonar en diez días.

La mujer trabajaba jornadas de ocho horas, de lunes a lunes, y también realizaba tareas de limpieza. Foto: Imagen ilustrativa generada con IA - Gemini

Una cocinera que trabajó durante más de nueve años en un restaurante de Río Negro, Argentina, recibirá una indemnización de $95.771.860,82 tras un fallo de la Justicia. La mujer denunció que cumplía jornadas de ocho horas todos los días de la semana y que no estaba correctamente registrada.

El conflicto comenzó cuando sus empleadores le comunicaron, en marzo de 2020, que no continuaría trabajando debido al contexto de la pandemia. Después de reclamar por salarios adeudados y la regularización de su situación laboral, inició una demanda que fue resuelta a su favor en junio de 2026.

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La cocinera trabajaba de lunes a lunes y también cumplía tareas de limpieza

La mujer comenzó a trabajar en el establecimiento gastronómico el uno de febrero de 2012. Según declaró durante el proceso, su jornada habitual se extendía de 7.00 a 15.00, sin días de descanso, y además de cocinar debía encargarse de la limpieza del local.

Los testimonios de clientes habituales respaldaron su versión y confirmaron que trabajaba incluso durante los fines de semana. Una de las personas que declaró también señaló que, en esas jornadas, cumplía horarios nocturnos. La trabajadora sostuvo que sus empleadores no reconocían correctamente su vínculo laboral ni le pagaban lo que correspondía.

La Justicia ordenó una indemnización de casi $96 millones por el despido

En abril de 2021, la cocinera envió un telegrama para exigir la regularización de su situación y el pago de los salarios pendientes. Como no obtuvo respuesta, se consideró despedida y presentó una demanda en noviembre de 2022. En junio de 2026, la Cámara Segunda del Trabajo de General Roca falló a su favor.

El tribunal reconoció la relación laboral y una antigüedad superior a nueve años, al tomar abril de 2021 como fecha de finalización del vínculo. La indemnización incluyó antigüedad, falta de preaviso, aguinaldos, vacaciones, horas extras y salarios adeudados. El capital original era de $3.060.658,28, pero las actualizaciones y los intereses elevaron la cifra a $95.771.860,82. Los empleadores deberán pagarla dentro de los 10 días posteriores a la notificación del fallo.