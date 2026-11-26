Géminis - Universitario: fecha, hora y canal del partido por la fecha 7 de la Liga Peruana de Vóley 2026-27 Los equipos de Géminis y Universitario de Deportes se enfrentarán en el Polideportivo Lucha Fuentes por la séptima jornada de la Liga Peruana de Vóley.

Se juega la fecha 7 en la Liga Peruana de Vóley 2026-2027 . Géminis y Universitario se verán las caras en el último partido de la jornada en el Polideportivo Lucha Fuentes. Las dirigidas por Natalia Málaga llegan a este duelo tras vencer 3-0 a la selección sub-19 de Perú, consiguiendo su segundo triunfo de la temporada.

En cuanto a Universitario, las 'Pumas' volvieron a caer 3-0 ante Circolo, perdieron por segunda vez consecutiva en lo que va del campeonato y por el mismo resultado. Hasta el momento, el equipo dirigido por Francisco Hervás cuenta con 12 puntos en la tabla y necesita volver al triunfo para escalar a los primeros lugares.

¿Cuándo juega Géminis - Universitario?

El partido entre Géminis y Universitario, correspondiente a la fecha 7 de la Liga Peruana de Vóley, se disputará el domingo 29 de noviembre en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador.

¿A qué hora juega Géminis - Universitario?

El encuentro entre Géminis y Universitario arrancará a las 6.30 p. m. (hora peruana). Si no te encuentras en Perú, puedes consultar la siguiente guía de horarios.

México: 5.30 p. m.

Colombia, Ecuador y Perú: 6.30 p. m.

Bolivia y Venezuela: 7.30 p. m.

Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil: 8.30 p. m.

¿Dónde ver Géminis - Universitario?

La cobertura del encuentro entre Géminis y Universitario por la Liga Peruana de Vóley irá a través de Latina (canal 2). Adicional a ello, este partido podrá verse vía streaming por la aplicación oficial del canal y a través de su página web.

Entradas del partido Géminis - Universitario

La venta de las entradas para el duelo entre Géminis y Universitario se realiza a través de la plataforma virtual Joinnus. Estos son los precios para poder asistir al evento: