El desayuno ideal después de los 50, según expertos en nutrición: tostada de masa madre, huevo cocido y café sin azúcar La FDA aconseja verificar el etiquetado de bebidas vegetales para evitar azúcares añadidos y asegurar un buen aporte de proteínas, calcio y vitamina D. La elección adecuada del líquido es fundamental.

Un desayuno adecuado para mayores de 50 años incluye tostada de pan de masa madre, huevo cocido y café con bebida vegetal sin azúcar, según El Economista. Esta opción nutritiva es fácil de preparar y balanceada.

Un desayuno adecuado para mayores de 50 años incluye tostada de pan de masa madre, huevo cocido y café con bebida vegetal sin azúcar, según El Economista. Esta opción nutritiva es fácil de preparar y balanceada. Ilustración LR

Un desayuno ideal para mayores de 50 años combina una tostada de pan de masa madre con huevo cocido y una taza de café acompañado de bebida vegetal sin azúcar. Esta propuesta del diario español El Economista integra un cereal junto a una fuente proteica mediante una receta sencilla que exige pocos insumos para iniciar la jornada.

Seleccionar el líquido adecuado resulta igual de determinante. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) advierte que el valor nutricional de las opciones de avena, almendra o soya fluctúa según su componente base y fórmula. Por ello, este organismo sugiere verificar en el etiquetado nutricional la presencia de azúcares añadidos, proteínas, calcio y vitamina D antes del consumo.

¿Por qué elegir pan de masa madre con huevo cocido como desayuno después de los 50?

El pan de masa madre con huevo cocido destaca como una alternativa nutritiva para el desayuno después de los 50 años. La dietista-nutricionista Sara Bassi, citada en El Español y El Economista, sugiere mezclar huevos duros con palta y queso cottage sobre una rebanada tostada junto a fruta fresca, priorizando recetas ligeras y proteicas frente a las opciones fritas. Por su parte, la química y nutricionista Sara Vives recomienda en 'Saber Vivir' una tostada integral con aguacate, pues combina carbohidratos complejos de absorción lenta, proteína completa y grasas saludables para mantener un control glucémico sostenido.

Respecto a su impacto metabólico, el efecto de estas fermentaciones sobre la glucosa depende del cereal utilizado. Una revisión de 18 estudios liderada por la investigadora Maria Esther Rolim halló un menor incremento del azúcar en sangre tras ingerir este alimento, sobre todo al elaborarse con harina integral de trigo, aunque los autores calificaron la certeza de dicha evidencia como "baja o muy baja".

Sobre el control del apetito, los científicos Jennifer Keogh y Peter Clifton compararon una ingesta matutina basada en huevos y tostadas frente a otra de cereal, leche y jugo de naranja. En ese ensayo clínico con adultos con sobrepeso u obesidad, quienes eligieron la primera alternativa reportaron menos hambre y consumieron menor cantidad de energía durante el almuerzo.

¿Cómo lograr un desayuno con fibra y proteínas usando tostadas integrales, mantequilla de almendras y yogur griego?

De acuerdo con El Economista, el pan de grano entero provee fibra, mientras que la crema de almendras añade grasas insaturadas. En Harvard Health Publishing, la nutricionista Frances Parpos destaca que esas pastas de frutos secos también contienen un valioso nivel proteico. Dicho medio propone untar la rebanada con este producto y sumar rodajas de manzana o pera.

Por su parte, el yogur griego natural constituye otra fuente rica en aminoácidos que resulta ideal para acompañar con bayas. Tanto Parpos como el doctor Howard E. LeWine respaldan aquella mezcla en la plataforma académica, donde el facultativo sugiere una alternativa con arándanos frescos para las mañanas apresuradas.

Asimismo, la especialista Julia Zumpano, de Cleveland Clinic, recomienda distribuir el consumo de este macronutriente de forma equilibrada a lo largo de la jornada. "Busca alimentos integrales ricos en proteínas que te gusten y arma tus comidas a partir de ellos", afirma la experta.