El canciller Carlos Espá anunció que presentará un informe técnico ante el Senado y la Cámara de Diputados por las fallas de audio y video que ocasionaron que la misa de despedida del papa León XIV, el 16 de noviembre, en la Base Aérea Las Palmas, no fuera observada por los asistentes. Ante las críticas, optó por decir que todos tienen libertad de pensar porque "somos un gobierno respetuoso".

Incluso Espá se atrevió a hacer una solicitud a la prensa sobre los reportajes que se realicen. "Todo se ha estado publicando a tiempo real en la Cancillería. Todo está a disposición de los periodistas. Les rogaría que cuando hagan informes citen toda la información, citen todas las páginas. En todo caso lo voy a informar de manera técnica y completa ante el Senado el martes en la mañana, ante diputados el día martes en la tarde y ante la Comisión de Diputados el día miércoles en la mañana", señaló.

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"La Contraloría no ha emitido ningún informe sobre un riesgo de pagar ocho millones. Le agradezco mucho a la Contraloría, el soporte de mi informe serán las actas que elaboraron ellos", agregó.

Cabe recordar que según unos chats de proveedores que fueron difundidos por Cuarto Poder, el 14 de noviembre ya se advertía de problemas con el combustible de los grupos electrógenos que daban energía a pantallas y sonido. A las dos de la mañana del día de la misa, los proveedores contaban que sus credenciales no les permitían entrar a las zonas de trabajo, y a las nueve de la mañana había cortes de luz en las tarimas de prensa con el papa ya en camino.

Diputados le pidió explicaciones

La Cámara aprobó la invitación con 70 votos a favor, 40 en contra y una abstención, y la Mesa Directiva convocó a la Junta de Portavoces para fijar fecha que quedó para el 1 de diciembre a las 3.00 p. m. La diputada Catherine Palomino, de Juntos por el Perú, preguntó qué compromisos asumió el Gobierno con el Escudo de las Américas y dijo que el Congreso tiene derecho a escuchar al canciller sobre las pantallas apagadas.

Cecilia Chacón, de Fuerza Popular, resaltó la exposición mundial que dio la visita y recordó que se invirtieron S/120 millones. Con esa cifra sobre la mesa, las fallas pesan más y la explicación pendiente se vuelve más incómoda.

Pese a todos los cuestionamientos contra Espá, la presidenta Keiko Fujimori lo respaldó."Yo quiero expresar mi respaldo al canciller y a todo el gabinete. En general, toda la visita del papa León XIV ha sido muy buena en todas las regiones. Efectivamente, en la última misa en Las Palmas ha habido algunas deficiencias; yo también tengo que lamentar y expresar las disculpas a quienes se han visto afectados", expresó.