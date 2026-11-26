Partidos de hoy, jueves 26 de noviembre: horarios y canales para ver fútbol EN VIVO Conoce EN VIVO la programación de este jueves, horarios y canales de TV de los encuentros en la Europa League, Conference League y el Mundial Sub-17. Jueves 26 de Noviembre del 2026 · 05:00h La República en Google
Este jueves 26 de noviembre ofrece una emocionante jornada de fútbol con encuentros destacados de la
Europa League , Conference League y el Mundial Sub-17, entre otras competiciones. Algunos de los partidos más esperados incluyen a Olympiacos contra AC Milan, Juventus frente a Omonia, y Dinamo contra Bayer Leverkusen. A continuación, puedes consultar la programación de hoy. Programación de la Europa League
Partido Horario Canal Besiktas vs H. Beer Sheva 12.45 p. m. Disney+ Celta de Vigo vs Bournemouth 12.45 p. m. ESPN 4 y Disney+ Dinamo Zagreb vs Bayer Leverkusen 12.45 p. m. Disney 3 y Disney+ Marsella vs Levski 12.45 p. m. ESPN 5 y Disney+ Olympiacos vs AC Milan 12.45 p. m. ESPN 2 y Disney+ Plzen vs Benfica 12.45 p. m. ESPN y Disney+ Royale Union SG vs Lech Poznan 12.45 p. m. Disney+ Salzburgo vs Ararat-Armenia 12.45 p. m. ESPN 7 y Disney+ Crystal Palace vs Real Sociedad 3.00 p. m. ESPN 2 y Disney+ Ferencvaros vs Celje 3.00 p. m. Disney+ Hoffenheim vs Sturm Graz 3.00 p. m. Disney+ Juventus vs Omonia 3.00 p. m. ESPN y Disney+ Lyon vs Lilleström 3.00 p. m. ESPN 3 y Disney+ Nijmegen vs Stade Rennais 3.00 p. m. Disney+ OFI Creta vs Anderlecht 3.00 p. m. Disney+ Sparta Praga vs AZ Alkmaar 3.00 p. m. ESPn 5 y Disney+ Sunderland vs Jagiellonia 3.00 p. m. ESPN 4 y Disney+ Torrense vs Celtic 3.00 p. m. Disney+ Partidos del Mundial Sub-17
Partido Horario Canal Nueva Zelanda vs Bélgica 8.00 a. m. DAZN Vietnam vs Mali 8.00 a. m. DAZN Jamaica vs Costa de Marfil 9.00 a. m. DAZN Uzbekistán vs Italia 9.00 a. m. DSports y DGO China vs Fiyi 10.00 a. m. DAZN Marruecos vs España 10.00 a. m. DSports y DGO Croacia vs Cuba 11.00 a. m. DAZN Tayikistán vs Senegal 11.00 a. m. DAZN Encuentros de la Conference League
Partido Horario Canal Kairat Al vs Mjallby 10.30 a. m. Disney+ Ajax vs Thun 12.45 p. m. Disney+ Brann vs Aarhus 12.45 p. m. Disney+ Brighton vs Univ. Craiova 12.45 p. m. Disney+ Egnatia vs Lincoln 12.45 p. m. Disney+ Hearts vs Mónaco 12.45 p. m. Disney+ Iberia 1999 vs Getafe 12.45 p. m. Disney+ Jablonec vs Lugano 12.45 p. m. Disney+ Kauno Zalgiris vs Riga FC 12.45 p. m. Disney+ Pafos vs Midtjylland 12.45 p. m. Disney+ Borac Banja Luka vs Atalanta 3.00 p. m. Disney+ CSKA Sofia vs Trabzonspor 3.00 p. m. Disney+ Friburgo vs Twente 3.00 p. m. Disney+ Gent vs Estrella Roja 3.00 p. m. Disney+ Hajduk Split vs St. Truiden 3.00 p. m. Disney+ Inter Escaldes vs Copenhague 3.00 p. m. Disney+ Nordsjaelland vs Panathinaikos 3.00 p. m. Disney+ SC Braga vs KuPS 3.00 p. m. Disney+ Programación del Brasileirao
Partido Horario Canal Sao Paulo vs Remo 6.00 p. m. Fanatiz y Premiere Partidos de la Liga MX
Partido Horario Canal Pachua vs Guadalajara 8.00 p. m. TUDN León vs Cruz Azul 10.10 p. m. TUDN Sección de la Liga de Uruguay
Partido Horario Canal Montevideo City vs Nacional 7.30 p. m. Disney+