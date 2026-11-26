María Cristina Clemente Buendía, notaria, aclara si el viudo o la viuda puede seguir viviendo en la casa heredada por los hijos El Código Civil español detalla las porciones de herencia que corresponden al cónyuge sobreviviente y las condiciones bajo las cuales puede perder su derecho al usufructo de la vivienda familiar.

En España, el cónyuge viudo puede conservar el uso del hogar familiar mediante usufructo, a pesar de que los hijos hereden la propiedad del inmueble. Esta situación es clave en el proceso sucesorio.

En España, el cónyuge viudo puede conservar el uso del hogar familiar mediante usufructo, a pesar de que los hijos hereden la propiedad del inmueble. Esta situación es clave en el proceso sucesorio. Ilustración LR

En España, una persona viuda conserva el uso del hogar familiar mediante el usufructo del inmueble, aun cuando los hijos hereden la titularidad. La notaria de Alicante María Cristina Clemente Buendía, desde Notaría Buendía, resume este escenario: una persona puede tener derecho a utilizar y disfrutar de una vivienda aunque no sea su propietaria.

Para calcular qué porción de la casa entra en el reparto sucesorio, primero se precisa qué correspondía al cónyuge difunto. Cuando la vivienda integra un bien ganancial, se liquida la sociedad de gananciales antes de adjudicar el caudal hereditario, y únicamente la mitad atribuida al causante conforma el legado.

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¿Conserva el viudo su hogar al heredar los hijos?

El cónyuge viudo puede seguir viviendo en la casa si se le asigna el usufructo vitalicio mientras los hijos reciben la nuda propiedad del piso. Según Notaría Buendía, cuando el padre fallece y los descendientes adquieren la titularidad de la vivienda, la madre mantiene el disfrute del inmueble durante toda su vida.

El Colegio Notarial de Andalucía detalla una fórmula sucesoria frecuente mediante el testamento "del uno para el otro y después para los hijos". A través de esta vía, cada miembro del matrimonio deja al superviviente el uso vitalicio de su legado, incluyendo el domicilio familiar dentro de dicho patrimonio.

Para enajenar el bien completo, el Consejo General del Notariado precisa que el titular del derecho de uso y los dueños de la nuda propiedad deben otorgar su consentimiento conjunto. Tras morir la persona usufructuaria, dicha facultad desaparece y los herederos consolidan el dominio absoluto.

¿Cuánto usufructo recibe el cónyuge viudo en España según el Código Civil?

En el Derecho civil común español, el artículo 834 asigna al viudo o viuda el usufructo del tercio de mejora si concurre con descendientes y no media separación legal ni de hecho. El usufructo otorga el derecho de usar y percibir frutos de bienes ajenos con deber de conservar su forma y sustancia, mientras que el heredero adquiere la titularidad del caudal relicto y sucede al causante en sus derechos y obligaciones.

Ante la ausencia de descendencia, pero con padres u otros ascendientes vivos, el artículo 837 amplía ese aprovechamiento vitalicio a la mitad del acervo hereditario.

Sin parientes en línea recta ascendente ni descendente, el artículo 838 sitúa dicha cuota reservada en dos tercios del haber sucesorio, margen compatible con ventajas mayores. Si falta testamento y concurren los requisitos legales de la sucesión intestada, la pareja precede a colaterales como los hermanos, conforme detalla el boletín del Gobierno de España.

¿Puede perder el cónyuge viudo el usufructo de la vivienda familiar en la herencia?

La legítima en usufructo recae sobre una cuota de la sucesión, y su alcance respecto al hogar exige consultar el testamento, si lo hay, junto con la partición del caudal relicto. Así, la porción reservada puede cubrirse sin gravar la residencia habitual.

Según el artículo 839 del Código Civil, los sucesores pueden conmutar dicho gravamen por una pensión vitalicia, los frutos de concretos activos o una cantidad en metálico, pactada de común acuerdo o fijada por resolución judicial, mientras el patrimonio hereditario entero responde de esta carga.

El artículo 840 regula otra regla cuando existen descendientes exclusivos del difunto: el viudo o la viuda puede reclamar la satisfacción de su cuota usufructuaria, y los hijos deciden entre abonar dinero o adjudicar un conjunto de bienes del caudal.

¿Cómo protege el Código Civil peruano al viudo o viuda en el hogar conyugal?

El artículo 731 del Código Civil peruano habilita al cónyuge sobreviviente a solicitar un derecho de habitación "en forma vitalicia y gratuita" sobre la vivienda familiar si su cuota por legítima y gananciales no alcanza para adjudicársela junto a otros sucesores. En una sucesión intestada, el artículo 822 otorga al viudo o la viuda una parte equivalente a la de un hijo ante descendientes del causante.

Como alternativa excluida, si se aplica dicha tutela residencial, el artículo 823 faculta a reclamar el usufructo sobre un tercio del caudal hereditario. Además, el artículo 732 autoriza arrendar el predio con venia judicial y cobrar el alquiler si el beneficiario carece de ingresos suficientes para sostener las cargas del bien.