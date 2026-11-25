Bernie Navarro sobre elogios de Keiko Fujimori a Xi Jinping: “Es parte del proceso internacional” El embajador de EE. UU. en Perú consideró que es fundamental que la presidenta Fujimori mantenga acercamientos con los países representados en Perú, incluyendo China y su líder comunista.

Las declaraciones del embajador de Estados Unidos en el Perú se dieron este miércoles 25 de noviembre. Foto: Composición/LR

Las declaraciones del embajador de Estados Unidos en el Perú se dieron este miércoles 25 de noviembre. Foto: Composición/LR

El embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro, se pronunció sobre los elogios que la presidenta Keiko Fujimori expresó hacia su homólogo chino, Xi Jinping, líder del Partido Comunista de China, en la cumbre de la APEC.

Durante una rueda de prensa realizada este miércoles 25 de noviembre, Navarro señaló que las declaraciones de Fujimori se enmarcan en las relaciones diplomáticas entre ambos países. Asimismo, sostuvo que es importante que la mandataria mantenga ese tipo de acercamientos con los países que tienen representación diplomática en el Perú.

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"Es parte de cualquier proceso de cualquier país, de tener relaciones con todos los países. Es importante que la presidenta Keiko Fujimori tenga relaciones con todos los países que están aquí y están acreditados diplomáticamente con el país, así que es parte del proceso internacional", declaró a la pregunta que le realizó La República.

El pasado 21 de diciembre, la jefa de Estado consideró como un "líder fuerte" al presidente chino, pese a que, en su discurso del 2021, cuestionó al comunismo.

"Es un líder fuerte, que ha construido su liderazgo sobre la base del tiempo en dos momentos. Uno es su liderazgo en el partido político, donde su presencia le da una organización muy disciplinada, pero ese liderazgo también se ve reflejado como presidente de China (...) El presidente Xi Jinping es tan querido en su país y admirado en otras partes del mundo", dijo Fujimori.

Bernie Navarro se refirió a la construcción de penales con apoyo de Estados Unidos

Por otro lado, el diplomático aseguró que el Gobierno de Estados Unidos colaborará con el Perú en la implementación de tecnología para la construcción de nuevos establecimientos penitenciarios, como parte de las acciones para combatir la inseguridad ciudadana.

"En temas de los penales, la tecnología norteamericana es construir, tenemos tecnología de construir modularmente que se puedan hacer los penales más rápido, así que eso lo hemos brindado a diferentes países y ha trabajado muy eficaz", expresó.

Sin embargo, evitó adelantar información sobre el apoyo que brindará Estados Unidos al Perú. "Todavía está en planeamiento qué sistema quiere el país para llegar a sus metas, así que todavía eso no se ha discutido", afirmó.