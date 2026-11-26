Temblor en Perú hoy EN VIVO, jueves 26 de noviembre: último sismo, magnitud y epicentro según el IGP
Consulta dónde ocurrió el último temblor este miércoles en el Perú, su magnitud, epicentro, profundidad y hora, según el reporte oficial del IGP de este jueves 26 de noviembre.
¿Dónde ocurrió el último sismo de este jueves 26 de noviembre en Perú? Revisa aquí la magnitud, epicentro, profundidad y hora exacta de cada movimiento telúrico registrado en el territorio nacional, de acuerdo con los reportes oficiales del Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú (IGP).
Temblor en Perú hoy EN VIVO, jueves 26 de noviembre
¿Cuál es la diferencia entre magnitud e intensidad de un sismo?
La magnitud mide la energía total liberada por un sismo en su origen, mientras que la intensidad mide cómo se siente ese movimiento y los daños que causa en un lugar específico.
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