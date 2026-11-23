La reflexión de Arturo Pérez-Reverte sobre convivir con perros y ver "hasta dónde llegan las palabras generosidad, compañía y lealtad" La columna que inspiró esta reflexión surge de una investigación sobre peleas de perros, donde el periodista condena el maltrato animal y celebra el vínculo afectivo entre humanos y mascotas.

Arturo Pérez-Reverte despide a su perro Sherlock tras 16 años juntos, recordando la importancia de la generosidad, la compañía y la lealtad en su emotiva reflexión.

Arturo Pérez-Reverte despide a su perro Sherlock tras 16 años juntos, recordando la importancia de la generosidad, la compañía y la lealtad en su emotiva reflexión. Ilustración LR/Voz Populi

Convivir con un perro revela el significado de tres palabras esenciales en los gestos cotidianos, como buscar una caricia o aguardar una señal de confianza: "Nadie que no haya convivido con uno de ellos conocerá nunca, a fondo, hasta dónde llegan las palabras generosidad, compañía y lealtad". Esta reflexión, publicada por Arturo Pérez-Reverte en una columna del 4 de octubre de 1998, resurgió con fuerza en 2026 tras la emotiva despedida de su mascota Sherlock.

Ese lazo animal ocupa un espacio fundamental en la trayectoria literaria del autor. En 2014, la editorial Alfaguara lanzó 'Perros e hijos de perra', una antología ilustrada por el periodista con textos redactados entre 1993 y ese año. La recopilación agrupa crónicas sobre canes cercanos al escritor, incluido su can, junto a célebres ejemplares históricos que acompañaron a la Brigada Ligera.

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La despedida de Arturo Pérez-Reverte a su perro Sherlock tras 16 años juntos

El 9 de noviembre de 2026, el escritor Arturo Pérez-Reverte comunicó a través de la red social X que afrontaba su última jornada junto a Sherlock, un teckel que fue su fiel compañero durante casi 16 años. Para anunciar la despedida de su mascota, el académico compartió una emotiva reflexión: "Dentro de unas horas, el mundo será un lugar un poco menos leal, menos divertido y menos noble".

En ese mismo mensaje, el novelista rescató 'Colmillos en la memoria', un artículo publicado en XLSemanal el 17 de febrero de 2013. En aquel texto relató cómo adoptó al can en Segovia en 2011 y explicó que lo seleccionó por ser "el más tranquilo de sus hermanos". La paz con la que el cachorro lo observó provocó en el periodista la certeza de que el animal también lo había escogido a él.

La pieza periodística detalla además la incorporación de Rumba al hogar familiar. Debido a que el perro sufría al quedarse sin compañía, sus dueños buscaron otra mascota para que conviviera con él a diario. Con el paso de los meses, la perra aprendió a sosegarlo en sus momentos de inquietud, motivo por el cual el autor concluyó en aquella crónica: "Creo que son felices juntos".

¿Qué inspiró la reflexión de Pérez-Reverte sobre la generosidad, la compañía y la lealtad de los perros?

Un reportaje del periodista Francisco Perejil sobre peleas clandestinas originó la columna de Arturo Pérez-Reverte. En dicha investigación se exponía cómo los promotores maltrataban a estos animales desde cachorros para adiestrarlos en el combate y cruzar apuestas ilegales a su costa.

Una afirmación del texto conmovió profundamente al novelista: "El perro, si ve que su amo está a su lado, lo da todo". Con base en esa cita textual, el autor cuestionó la bajeza de traicionar la confianza de un ser vivo para empujarlo hacia una muerte segura.

Para concluir su denuncia, el escritor señaló de forma directa a los organizadores de aquellos cruentos espectáculos y a las autoridades que toleran dichas prácticas. De ese modo, su homenaje al vínculo afectivo entre humanos y mascotas sirvió como eje central para condenar la impunidad frente al abuso animal.