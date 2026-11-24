Un ciberataque a la CIA y la ODNI expone información no clasificada de las agencias de inteligencia de EE. UU.

Un ciberataque a la CIA y la ODNI expone información no clasificada de las agencias de inteligencia de EE. UU. AFP

Un ciberataque a la CIA y a la Oficina del Director de Inteligencia Nacional (ODNI) expuso información no clasificada de los organismos de inteligencia de Estados Unidos, según reportes de medios estadounidenses. La intrusión afectó a un sistema de análisis de fuentes abiertas, aunque las autoridades aseguraron que los archivos clasificados no estuvieron comprometidos.

El alcance de la filtración de datos todavía no está claro. Tampoco se ha identificado a los responsables ni se ha precisado cuándo ocurrió el acceso no autorizado. Dos fuentes familiarizadas con el incidente señalaron que información de otras dependencias del Gobierno estadounidense también habría quedado expuesta. La ODNI, que supervisa 17 agencias de inteligencia, indicó que no hubo interrupciones en sus capacidades críticas.

Video destacado 🔴 PAPA LEÓN XIV DIA 2 PERÚ EN VIVO: ENCUENTRO CON JÓVENES EN EL ESTADIO NACIONAL #LR

El ataque afectó a un sistema de inteligencia de fuentes abiertas

La intrusión tuvo como objetivo una plataforma que recopila y analiza información de acceso público para elaborar evaluaciones de inteligencia. Este tipo de material, conocido como inteligencia de fuentes abiertas, comprende publicaciones en redes sociales, imágenes satelitales, contenidos disponibles en internet y grandes bases de datos comerciales.

Aunque buena parte de esos registros no tiene carácter reservado, su combinación puede revelar información relevante. Las agencias de espionaje también utilizan estos recursos junto con otras fuentes para elaborar sus análisis.

La Oficina del Director de Inteligencia Nacional ha destinado recursos en los últimos años al desarrollo de estas capacidades. Sin embargo, las autoridades no detallaron qué documentos o conjuntos de datos quedaron expuestos durante el incidente.

Las autoridades descartan riesgos para información clasificada

Las primeras evaluaciones señalaron que los equipos más sensibles no resultaron afectados. Un funcionario de la ODNI declaró a CNN que "no se han producido interrupciones en las capacidades críticas ni en los sistemas clasificados". La CIA, por su parte, declinó hacer comentarios sobre el caso.

Las fuentes consultadas por medios estadounidenses tampoco confirmaron si los investigadores lograron identificar al responsable de la intrusión o determinar si el acceso no autorizado ya había sido neutralizado.

El FBI y el Departamento de Agricultura también sufrieron ataques

El incidente se suma a otras brechas recientes en organismos federales. La semana pasada, el FBI detectó una intrusión en el Centro Nacional de Información Criminal, una base de datos que permite intercambiar registros sobre sospechosos de delitos entre agencias policiales locales, estatales y federales.

El presidente Donald Trump se refirió al episodio durante una entrevista telefónica con Fox News. "Diría que no es bueno; no me gusta", afirmó al ser consultado sobre la filtración. El FBI abrió una investigación para esclarecer lo ocurrido.

Por otro lado, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) detectó un incidente de seguridad informática que obligó a desconectar algunas aplicaciones internas, según un empleado de la institución.

Fallos tecnológicos elevan la preocupación en EE. UU.

Las intrusiones coinciden con problemas técnicos en otros organismos. La red interna clasificada de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) permaneció inactiva durante varios días por una actualización de software fallida, según explicó el director de inteligencia nacional, Jay Clayton. La interrupción también afectó a una instalación en Georgia que respalda operaciones de inteligencia de señales y ciberseguridad relacionadas con Oriente Medio.

Clayton sostuvo que estos sucesos no son nuevos en el país. "Las investigaciones cibernéticas y los incidentes han formado parte de la economía estadounidense y de la vida estadounidense durante mucho tiempo", declaró en el programa 'This Week' de ABC.

Además, funcionarios y expertos señalaron que la inteligencia artificial permite detectar numerosas vulnerabilidades de software en sistemas gubernamentales y privados. Esto obliga a las instituciones a corregirlas con rapidez, aunque el proceso también puede generar nuevos errores.