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Arabia Saudita sella alianza millonaria con un país de América Latina para potenciarlo con tecnología y nuevos megaproyectos

El Fondo Saudí para el Desarrollo financia obras en países emergentes y su actividad en América Latina incluye cooperación con entidades multilaterales.

Arabia Saudita intensifica su expansión en América Latina mediante diálogos centrados en inversión y transferencia tecnológica, buscando diversificar alianzas globales bajo su "Visión 2030".
Arabia Saudita intensifica su expansión en América Latina mediante diálogos centrados en inversión y transferencia tecnológica, buscando diversificar alianzas globales bajo su "Visión 2030". | Composición LR/AFP/ChatGPT/Freepik
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Arabia Saudita intensifica su expansión económica en América Latina mediante diálogos de alto nivel enfocados en inversión, infraestructura y transferencia tecnológica. En este marco, autoridades del reino y representantes regionales exploraron esquemas de cooperación para el financiamiento de proyectos estratégicos, con la participación del Fondo Saudí para el Desarrollo (SFD), entidad especializada en créditos concesionales.

Este acercamiento integra una política de Riad para diversificar alianzas globales bajo su agenda de transformación, denominada Visión 2030, la cual prioriza energía y digitalización como ejes internacionales. Distintos reportes señalan que el interés de la monarquía se enfoca en iniciativas de desarrollo sostenible y modernización productiva en la región, aunque carece de acuerdos financieros formalmente cerrados hasta el momento.

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¿Qué país de América Latina concretó un pacto millonario con Arabia Saudita para impulsar tecnología y megaproyectos?

Guatemala encabeza este acercamiento tras sostener reuniones de alto nivel con autoridades de Medio Oriente. El Ministerio de Relaciones Exteriores guatemalteco detalló que los encuentros incluyeron conversaciones con el Fondo Saudí para el Desarrollo con el fin de "evaluar posibles financiamientos futuros en sectores estratégicos". Los principales ejes de la agenda bilateral abarcan áreas críticas como agricultura, energía solar, conectividad y gestión del agua.

Guatemala destaca en este acercamiento, sosteniendo reuniones con la monarquía árabe para explorar financiamiento en sectores estratégicos. Foto: Heraldo de México

Guatemala destaca en este acercamiento, sosteniendo reuniones con la monarquía árabe para explorar financiamiento en sectores estratégicos. Foto: Heraldo de México

Durante las negociaciones bilaterales se identificaron oportunidades de inversión enfocadas en productividad y megaproyectos de largo plazo. Pese a la expectativa generada por el despliegue tecnológico, fuentes oficiales subrayan que "no se han anunciado montos comprometidos ni contratos firmados". Por tal motivo, la iniciativa permanece en una fase exploratoria y de diseño técnico.

La administración del país centroamericano busca consolidarse como un socio clave en el plano internacional para captar capitales destinados a infraestructura crítica. En contraparte, la monarquía árabe amplía su actividad en la región mediante el intercambio de conocimientos y la inyección de recursos en sectores productivos.

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¿Qué es el Fondo Saudí para el Desarrollo y a qué otros países latinoamericanos apoya Arabia Saudita?

El Fondo Saudí para el Desarrollo (SFD) es una institución estatal creada en 1974 con la misión de financiar obras en naciones emergentes mediante créditos blandos, subvenciones y asistencia técnica. Esta entidad concentra sus esfuerzos en sectores críticos como infraestructura, energía, recursos hídricos, salud, educación y agricultura. Su propósito central es impulsar un crecimiento sostenible en los territorios beneficiados.

En América Latina, esta organización expande su presencia a través de inyecciones estratégicas de capital y alianzas de cooperación en Centroamérica y el Caribe. Uno de los casos más documentados es El Salvador, país que obtuvo recursos dirigidos a planes energéticos y de gestión ambiental, lo que consolidó una de las primeras transacciones formales del organismo en el continente.

Paralelamente, el Reino de Arabia Saudita promueve marcos de colaboración con la región latinoamericana junto con entidades multilaterales como el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y el Grupo de Coordinación Árabe. Dichos mecanismos estructuran la captación de inversiones para la transición energética, la digitalización y la transferencia tecnológica, y facilitan la movilización de capitales hacia proyectos regionales indispensables.

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