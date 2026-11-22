Toshisuke Kanazawa, culturista japonés de 90 años, explica en qué consiste su dieta sin carne ni pescado: "Soy completamente natural" La estrella japonesa enfatiza la importancia de una vejez activa, ajustando su entrenamiento y alimentación para continuar en forma, mientras inspira a otros con su filosofía de vida saludable.

A sus 90 años, Toshisuke Kanazawa desafía el paso del tiempo en el culturismo competitivo tras abandonar el consumo de carne y pescado hace décadas. En declaraciones para The Guardian desde el gimnasio que dirige en Hiroshima, el veterano atleta japonés detalló su dieta libre de proteína animal y aseguró que forjó su físico de forma natural, sin recurrir a sustancias para potenciar el rendimiento.

Apenas un día después de celebrar su nonagésimo cumpleaños, el fisicoculturista nacido en 1936 conquistó la categoría masculina de 85 años en adelante durante el Campeonato Japonés Máster de Culturismo, disputado el 30 de agosto de 2026 en su ciudad natal. Esa victoria representa su decimonoveno galardón nacional, sumada a sus dos coronas juveniles de Mister Japón y una histórica participación en Míster Universo 1967 en Montreal, donde ocupó el cuarto puesto frente a leyendas como Arnold Schwarzenegger y Sergio Oliva.

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¿En qué consiste la dieta clave del culturista japonés Toshisuke Kanazawa?

Nacido en 1936 en la prefectura de Shimane, Kanazawa orientó su vida al culturismo profesional tras abandonar la natación por una lesión que frustró su sueño olímpico. Este veterano atleta evita el alcohol, el tabaco, la carne y el pescado desde hace décadas, y basa su alimentación diaria en arroz integral con furikake, natto (soja fermentada) y sopa de miso enriquecida con un par de huevos crudos. Según mostró un reportaje de la cadena japonesa FNN, su desayuno resulta la ingesta más abundante, mientras que en el almuerzo y la cena suele optar únicamente por cereales.

Respecto a su suplementación, el deportista rebajó la ingesta de seis a tres batidos de proteína diarios para adaptarse a su edad. "Con la edad, me cuesta más digerir tanto líquido. Hago lo que es mejor para mí y para mi cuerpo a esta edad. Y soy completamente natural", confiesa a The Guardian. En un Japón cada vez más longevo —donde los ciudadanos mayores de 65 años ya suman 36,24 millones según el Ministerio del Interior y Comunicaciones—, Kanazawa defiende una vejez activa: "Nunca quise ser así, por eso hago lo que hago".

Su rutina física también evolucionó desde las seis horas extenuantes de su juventud hasta las tres jornadas actuales, centradas en fuerza, poses y control corporal. Para proteger sus tendones y articulaciones de cualquier sobrecarga, el japonés aguarda siete días antes de repetir el trabajo sobre un mismo grupo muscular. Finalmente, completa su cuidado personal con estiramientos cotidianos que preservan la movilidad y aceites naturales para conservar la elasticidad de su piel.

¿Cómo logró Toshisuke Kanazawa adaptar su rutina de culturismo al cumplir 90 años?

A su edad, el campeón japonés continúa vigente tras conquistar su decimonoveno título nacional en el Campeonato Japonés de Culturismo Máster. Lejos de las exigentes jornadas de seis horas de su juventud, el atleta redujo sus sesiones a dos horas diarias, seis veces por semana, en el centro deportivo que dirige en Hiroshima. Según relató a The Guardian, sustituyó las pesas libres, las sentadillas y el press de banca por máquinas guiadas, aunque conserva ejercicios exigentes como las dominadas y la prensa de piernas.

Para proteger su cuerpo ante el desgaste de la fuerza, el veterano deportista prioriza el descanso entre series y procura dormir siete horas cada noche. "Tardo más en recuperarme que antes", confesó al explicar los ajustes aplicados a su preparación física. Pese al paso del tiempo, conserva un torso definido, pectorales marcados y venas prominentes que exhibe con orgullo a sus nueve décadas de vida.

Mientras bebe té verde en su local nipón, este referente del fitness rechaza la idea de que el deterioro muscular por la edad sea un destino inevitable. Con la mirada puesta en futuros podios dentro de la categoría para mayores de 85 años, sentenció su mayor objetivo vital: "Quiero ser culturista hasta el día de mi muerte".