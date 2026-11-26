Roberto Sánchez pide interpelación contra el ministro Shino tras firma de adenda de Cálidda: “Desoye a Cusco y al sur” | Composición/LR

Roberto Sánchez pide interpelación contra el ministro Shino tras firma de adenda de Cálidda: “Desoye a Cusco y al sur” | Composición/LR

El jefe del Gabinete de Asesores de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, pidió interpelar y censurar al ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, tras la firma de la adenda que amplía la concesión de Cálidda, en medio de cuestionamientos de Osinergmin porque las metas mínimas no garantizan una cobertura amplia en varias localidades evaluadas y por el impacto en las tarifas de Lima y Callao.

"Reparto de Gas en Camiones no es Masificación. El Ministro Shinno ha mentido, desoído y validado esta adenda entreguista y contraria no solo a la macroSur y Cusco y peor dándole contrato millonario a una trasnacional (CALIDDA) y que pagarán los propios usuarios. Lamentable e inaceptable. Su Interpelación y Censura es el camino democrático y de dignidad nacional", señaló Sánchez por medio de sus redes sociales.

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Observaciones a la adenda

La ceremonia de suscripción de la Novena Adenda ocurrió este jueves 26 de noviembre en Cusco, en el marco de CADE Ejecutivos 2026, con la participación de Keiko Fujimori, pese a las advertencias técnicas contra el acuerdo.

El acuerdo extiende hasta 2043 la concesión de Cálidda, que opera en Lima y Callao desde 2002, e incorpora a Ucayali, Junín, Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, Cusco y Puno, pese a las observaciones de Osinergmin sobre las metas de conexión y el cobro en las tarifas tras 2033.

El proyecto fija metas de 3.738,9 kilómetros de redes y una inversión de US$550 millones para un compromiso inicial de 201.411 conexiones residenciales en un plazo máximo de 114 meses, con un alcance potencial de 300.000 hogares en 15 localidades mediante ductos y camiones con gas natural licuado, pero el regulador advirtió que esas metas no garantizan redes en todas las viviendas y dejan a la mayoría de hogares sin conexión asegurada en varias ciudades evaluadas.

Osinergmin advirtió que extender la concesión hasta 2043 haría que más de 1,8 millones de usuarios de Lima y Callao sigan pagando en sus recibos por redes que debieron quedar pagadas en 2033, y alertó que las metas mínimas dejan sin conexión asegurada a la mayoría de casas en ciudades como Quillabamba o Huamanga.

El rechazo desde Cusco

Por su parte, la gobernadora regional de Cusco, Verónika Mendoza, rechazó que se firme la adenda en los términos actuales y cuestionó las metas de acceso al gas natural para su región al considerarlas insuficientes. "Necesitamos la masificación ya, pero tampoco podemos aceptar migajas".

Mendoza sostuvo que, tras 22 años de explotación del gas de Camisea, las familias cusqueñas siguen sin un beneficio y advirtió que no aceptarán ofertas que considere mínimas frente a las necesidades de la población.

"Creemos que ofrecernos, por ejemplo, 800 conexiones para Quillabamba en 10 años es prácticamente, perdónenme, una falta de respeto".

En el diálogo con la prensa, Mendoza planteó que la masificación real exige llevar el gas por ductos a Cusco y a la Macrosur, no solo para viviendas o transporte, sino también para impulsar el desarrollo industrial. Señaló que existe una desconfianza en Cusco por promesas reiteradas y proyectos que no se concretaron.

"A las autoridades nacionales presentes que nos den garantías, plazos, presupuestos, sanciones, si es que no hay cumplimiento, para tener la seguridad de que se va a hacer ese gas".

Al referirse a la adenda con Cálidda, indicó que se debe avanzar con el traslado de gas en camiones desde la costa central a la par de los ductos, pero cuestionó que la propuesta contemple solo 30.000 viviendas en Cusco y un alcance aún menor en las zonas productoras.

Recordó además que una licitación de 2024 con el programa Bonogás del FISE buscaba "en un año cubrir a mil familias en Quillabamba" y reiteró que la oferta actual suena a "migajas y a falta de respeto". Sin embargo, el acuerdo se firmó pese a su pedido de que "no se firme la adenda como está" ni se imponga "a rajatabla".