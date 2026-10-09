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EN VIVO: TERREMOTO DE MAGNITUD 7,7 SACUDE PANAMÁ

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Terremoto en Panamá EN VIVO: réplicas, zonas afectadas y últimas noticias de sismos según el IGP

El terremoto se sintió en Ciudad de Panamá y motivó una advertencia de tsunami ante la posibilidad de que se registren olas peligrosas durante las horas siguientes.

Fuerte sismo en Panamá este 9 de octubre
Fuerte sismo en Panamá este 9 de octubre | Foto: Composición LR
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MOMENTOS DESTACADOS

15:24
Terremoto de 7,6 en Panamá

Este viernes 9 de octubre se registró un terremoto de magnitud 7,6 en Panamá.

Por
google iconLa República en Google

Un terremoto de magnitud 7,6 sacudió este viernes 9 de octubre Panamá y se sintió en la capital. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el epicentro del sismo se situó frente a la costa sur del país, mientras las autoridades monitoreaban sus posibles consecuencias.

Terremoto en Panamá EN VIVO HOY: Últimas noticias

16:41
9/10/2026

Sismo de 5,4 de magnitud en Panamá

El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá, reporta el siguiente evento:
Estado: REVISADO
Fecha: 2026-10-09
Hora: 1:50:12PM hora local
Magnitud: 5.4
Profundidad: 18km
Localizado en Panamá a 23km al sureste de Tonosí

16:27
9/10/2026

Sismo de 5,6 de magnitud en Panamá

El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá, reporta el siguiente evento:
Estado: REVISADO
Fecha: 2026-10-09
Hora: 1:42:25PM hora local
Magnitud: 5.6
Profundidad: 5km
Localizado en Panamá a 43km al sur de Soná

16:23
9/10/2026

Mensaje de Sinaproc

Mensaje del Sistema Nacional de Protección Civil tras el terremoto de 7,6 de magnitud en Panamá.

16:14
9/10/2026

Imágenes de la evacuación y cierre del Aeropuerto Internacional de Tocumen

A través de las redes sociales, muchos usuarios han compartido imágenes sobre las medidas preventivas que vienen tomando en el Aeropuerto Internacional de Tocumen tras el terremoto de 7,6 y la réplica de 6,9 de magnitud.

16:11
9/10/2026

Cierran aeropuerto de Panamá tras terremoto de 7.6

A raíz del terremoto de 7.6 registrado en Panamá, la Autoridad Aeronáutica Civil (AAC) informó que se han realizado desvíos preventivos de vuelos con destino al Aeropuerto Internacional de Tocumen.

15:55
9/10/2026

Alerta de tsunami en Perú tras terremoto en Panamá

La Marina de Guerra del Perú intensificó la vigilancia del litoral nacional luego de un fuerte terremoto frente a las costas de Panamá este viernes 9 de octubre de 2026. La Dirección de Hidrografía y Navegación, mediante el Centro Nacional de Alerta de Tsunamis (CNAT), difundió información sobre el evento sísmico y comunicó el incremento de las labores de monitoreo.

Alerta de tsunami en peru

15:44
9/10/2026

Terremoto de 6.9 de magnitud en Panamá

El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá, reporta el siguiente evento:
Estado: REVISADO
Fecha: 2026-10-09
Hora: 3:25:37PM hora local
Magnitud: 6.9
Profundidad: 5km
Localizado en Panamá a 25km al este de Coiba

15:37
9/10/2026

Reacción en vivo de periodistas durante el terremoto

Así fue la reacción de periodistas de Deportes RPC durante el terromoto de 7,6 magnitud.

15:31
9/10/2026

Terremoto en Panamá entre los 3 más fuertes del 2026

Según el Servicio Geológico de los Estados Unidos, el reciente terremoto ocurrido en Panamá, es el tercer movimiento telúrico más fuerte del 2026; siendo superado por el de Filipinas (7 de junio) e Indonesia (14 de agosto) que registraron 7,8 de magnitud.

15:24
9/10/2026

Terremoto de 7,6 en Panamá

Este viernes 9 de octubre se registró un terremoto de magnitud 7,6 en Panamá.

Varias réplicas importantes se han reportado y las autoridades evalúan algunos daños, sobre todo en las zonas centrales de Herrera, Azuero, Veraguas, Los Santos y otras regiones.

Video destacado

FASES DE LA LUNA: ¿QUÉ HACER EN CADA UNA PARA APROVECHAR SU ENERGÍA? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Tras el movimiento telúrico, el sistema estadounidense de alerta de tsunamis advirtió sobre la posibilidad de olas peligrosas durante las tres horas siguientes al terremoto. La alerta comprendió zonas costeras de Panamá, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Perú, Nicaragua, Guatemala, El Salvador y México.

La advertencia abarcó sectores de las costas del Pacífico de Centroamérica y Sudamérica, además de México. Las autoridades señalaron que las olas potencialmente peligrosas podrían llegar durante las horas posteriores al sismo, aunque la alerta indicaba un riesgo posible y no confirmaba que un tsunami hubiera alcanzado esos territorios.

Personas evacuadas de un edificio se congregan en una plaza tras el fuerte terremoto que azotó el país.

Personas evacuadas de un edificio se congregan en una plaza tras el fuerte terremoto que azotó el país.

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