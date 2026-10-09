Terremoto en Panamá EN VIVO: réplicas, zonas afectadas y últimas noticias de sismos según el IGP

Este viernes 9 de octubre se registró un terremoto de magnitud 7,6 en Panamá.

Fuerte sismo en Panamá este 9 de octubre | Foto: Composición LR

Fuerte sismo en Panamá este 9 de octubre | Foto: Composición LR

Un terremoto de magnitud 7,6 sacudió este viernes 9 de octubre Panamá y se sintió en la capital. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el epicentro del sismo se situó frente a la costa sur del país, mientras las autoridades monitoreaban sus posibles consecuencias.

Terremoto en Panamá EN VIVO HOY: Últimas noticias 16:41 Sismo de 5,4 de magnitud en Panamá El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá, reporta el siguiente evento:

Estado: REVISADO

Fecha: 2026-10-09

Hora: 1:50:12PM hora local

Magnitud: 5.4

Profundidad: 18km

Localizado en Panamá a 23km al sureste de Tonosí 16:27 Sismo de 5,6 de magnitud en Panamá El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá, reporta el siguiente evento:

Estado: REVISADO

Fecha: 2026-10-09

Hora: 1:42:25PM hora local

Magnitud: 5.6

Profundidad: 5km

Localizado en Panamá a 43km al sur de Soná 16:23 Mensaje de Sinaproc Mensaje del Sistema Nacional de Protección Civil tras el terremoto de 7,6 de magnitud en Panamá. Mensaje del Sinaproc. https://t.co/UGgwcvLI6S — Alvaro Alvarado - Noticias 180 Minutos/ Sin Rodeos (@AlvaroAlvaradoC) October 9, 2026 16:14 Imágenes de la evacuación y cierre del Aeropuerto Internacional de Tocumen A través de las redes sociales, muchos usuarios han compartido imágenes sobre las medidas preventivas que vienen tomando en el Aeropuerto Internacional de Tocumen tras el terremoto de 7,6 y la réplica de 6,9 de magnitud. 🇵🇦 | M7,6 | URGENTE: Evacuan y cierran el aeropuerto de Panamá. https://t.co/66dHjivksr — Alerta News 24 (@AlertaNews24) October 9, 2026 16:11 Cierran aeropuerto de Panamá tras terremoto de 7.6 A raíz del terremoto de 7.6 registrado en Panamá, la Autoridad Aeronáutica Civil (AAC) informó que se han realizado desvíos preventivos de vuelos con destino al Aeropuerto Internacional de Tocumen. https://t.co/2CWwOhZBqZ — Aeropuerto Internacional de Tocumen (@tocumenaero) October 9, 2026 15:55 Alerta de tsunami en Perú tras terremoto en Panamá La Marina de Guerra del Perú intensificó la vigilancia del litoral nacional luego de un fuerte terremoto frente a las costas de Panamá este viernes 9 de octubre de 2026. La Dirección de Hidrografía y Navegación, mediante el Centro Nacional de Alerta de Tsunamis (CNAT), difundió información sobre el evento sísmico y comunicó el incremento de las labores de monitoreo. 15:44 Terremoto de 6.9 de magnitud en Panamá El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá, reporta el siguiente evento:

Estado: REVISADO

Fecha: 2026-10-09

Hora: 3:25:37PM hora local

Magnitud: 6.9

Profundidad: 5km

Localizado en Panamá a 25km al este de Coiba 15:37 Reacción en vivo de periodistas durante el terremoto Así fue la reacción de periodistas de Deportes RPC durante el terromoto de 7,6 magnitud. #PANAMÁ: Terremoto de magnitud preliminar 7.7 interrumpe -en vivo- un programa deportivo en la ciudad de #Santiago 🇵🇦, a 60 km de distancia del epicentro.📍 Fuente: USGS. Video: Deportes RPC. https://t.co/Q8vkPwvQ7p — 𝗔𝗦𝗜𝗦𝗠𝗘𝗧 (@Asismet_IF) October 9, 2026 15:31 Terremoto en Panamá entre los 3 más fuertes del 2026 Según el Servicio Geológico de los Estados Unidos, el reciente terremoto ocurrido en Panamá, es el tercer movimiento telúrico más fuerte del 2026; siendo superado por el de Filipinas (7 de junio) e Indonesia (14 de agosto) que registraron 7,8 de magnitud. 15:24 Terremoto de 7,6 en Panamá Este viernes 9 de octubre se registró un terremoto de magnitud 7,6 en Panamá.

Varias réplicas importantes se han reportado y las autoridades evalúan algunos daños, sobre todo en las zonas centrales de Herrera, Azuero, Veraguas, Los Santos y otras regiones.

Video destacado FASES DE LA LUNA: ¿QUÉ HACER EN CADA UNA PARA APROVECHAR SU ENERGÍA? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Tras el movimiento telúrico, el sistema estadounidense de alerta de tsunamis advirtió sobre la posibilidad de olas peligrosas durante las tres horas siguientes al terremoto. La alerta comprendió zonas costeras de Panamá, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Perú, Nicaragua, Guatemala, El Salvador y México.

La advertencia abarcó sectores de las costas del Pacífico de Centroamérica y Sudamérica, además de México. Las autoridades señalaron que las olas potencialmente peligrosas podrían llegar durante las horas posteriores al sismo, aunque la alerta indicaba un riesgo posible y no confirmaba que un tsunami hubiera alcanzado esos territorios.