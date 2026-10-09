Terremoto en Panamá EN VIVO: réplicas, zonas afectadas y últimas noticias de sismos según el IGP
El terremoto se sintió en Ciudad de Panamá y motivó una advertencia de tsunami ante la posibilidad de que se registren olas peligrosas durante las horas siguientes.
MOMENTOS DESTACADOS
Terremoto de 7,6 en Panamá
Este viernes 9 de octubre se registró un terremoto de magnitud 7,6 en Panamá.
Un terremoto de magnitud 7,6 sacudió este viernes 9 de octubre Panamá y se sintió en la capital. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el epicentro del sismo se situó frente a la costa sur del país, mientras las autoridades monitoreaban sus posibles consecuencias.
Terremoto en Panamá EN VIVO HOY: Últimas noticias
Sismo de 5,4 de magnitud en Panamá
El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá, reporta el siguiente evento:
Estado: REVISADO
Fecha: 2026-10-09
Hora: 1:50:12PM hora local
Magnitud: 5.4
Profundidad: 18km
Localizado en Panamá a 23km al sureste de Tonosí
Sismo de 5,6 de magnitud en Panamá
El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá, reporta el siguiente evento:
Estado: REVISADO
Fecha: 2026-10-09
Hora: 1:42:25PM hora local
Magnitud: 5.6
Profundidad: 5km
Localizado en Panamá a 43km al sur de Soná
Mensaje de Sinaproc
Mensaje del Sistema Nacional de Protección Civil tras el terremoto de 7,6 de magnitud en Panamá.
Mensaje del Sinaproc. https://t.co/UGgwcvLI6S— Alvaro Alvarado - Noticias 180 Minutos/ Sin Rodeos (@AlvaroAlvaradoC) October 9, 2026
Imágenes de la evacuación y cierre del Aeropuerto Internacional de Tocumen
A través de las redes sociales, muchos usuarios han compartido imágenes sobre las medidas preventivas que vienen tomando en el Aeropuerto Internacional de Tocumen tras el terremoto de 7,6 y la réplica de 6,9 de magnitud.
🇵🇦 | M7,6 | URGENTE: Evacuan y cierran el aeropuerto de Panamá. https://t.co/66dHjivksr— Alerta News 24 (@AlertaNews24) October 9, 2026
Cierran aeropuerto de Panamá tras terremoto de 7.6
A raíz del terremoto de 7.6 registrado en Panamá, la Autoridad Aeronáutica Civil (AAC) informó que se han realizado desvíos preventivos de vuelos con destino al Aeropuerto Internacional de Tocumen.
https://t.co/2CWwOhZBqZ— Aeropuerto Internacional de Tocumen (@tocumenaero) October 9, 2026
Alerta de tsunami en Perú tras terremoto en Panamá
La Marina de Guerra del Perú intensificó la vigilancia del litoral nacional luego de un fuerte terremoto frente a las costas de Panamá este viernes 9 de octubre de 2026. La Dirección de Hidrografía y Navegación, mediante el Centro Nacional de Alerta de Tsunamis (CNAT), difundió información sobre el evento sísmico y comunicó el incremento de las labores de monitoreo.
Terremoto de 6.9 de magnitud en Panamá
El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá, reporta el siguiente evento:
Estado: REVISADO
Fecha: 2026-10-09
Hora: 3:25:37PM hora local
Magnitud: 6.9
Profundidad: 5km
Localizado en Panamá a 25km al este de Coiba
Reacción en vivo de periodistas durante el terremoto
Así fue la reacción de periodistas de Deportes RPC durante el terromoto de 7,6 magnitud.
#PANAMÁ: Terremoto de magnitud preliminar 7.7 interrumpe -en vivo- un programa deportivo en la ciudad de #Santiago 🇵🇦, a 60 km de distancia del epicentro.📍 Fuente: USGS. Video: Deportes RPC. https://t.co/Q8vkPwvQ7p— 𝗔𝗦𝗜𝗦𝗠𝗘𝗧 (@Asismet_IF) October 9, 2026
Terremoto en Panamá entre los 3 más fuertes del 2026
Según el Servicio Geológico de los Estados Unidos, el reciente terremoto ocurrido en Panamá, es el tercer movimiento telúrico más fuerte del 2026; siendo superado por el de Filipinas (7 de junio) e Indonesia (14 de agosto) que registraron 7,8 de magnitud.
Terremoto de 7,6 en Panamá
Este viernes 9 de octubre se registró un terremoto de magnitud 7,6 en Panamá.
Varias réplicas importantes se han reportado y las autoridades evalúan algunos daños, sobre todo en las zonas centrales de Herrera, Azuero, Veraguas, Los Santos y otras regiones.
Video destacado
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Tras el movimiento telúrico, el sistema estadounidense de alerta de tsunamis advirtió sobre la posibilidad de olas peligrosas durante las tres horas siguientes al terremoto. La alerta comprendió zonas costeras de Panamá, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Perú, Nicaragua, Guatemala, El Salvador y México.
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La advertencia abarcó sectores de las costas del Pacífico de Centroamérica y Sudamérica, además de México. Las autoridades señalaron que las olas potencialmente peligrosas podrían llegar durante las horas posteriores al sismo, aunque la alerta indicaba un riesgo posible y no confirmaba que un tsunami hubiera alcanzado esos territorios.
Personas evacuadas de un edificio se congregan en una plaza tras el fuerte terremoto que azotó el país.