Estas son las 5 únicas universidades de América Latina en el top 100 de ciencia interdisciplinaria de Times Higher Education 2027 La Universidad de São Paulo y la Universidad Nacional Autónoma de México lideran la representación latinoamericana. Perú no logró entrar al top 100.

Cinco universidades de América Latina lograron ingresar al top 100 del ranking de ciencia interdisciplinaria 2027, un listado que evalúa a 1.058 casas de estudio de 102 países y territorios. Este informe global, difundido el 18 de noviembre por Times Higher Education (THE) junto con Schmidt Science Fellows, destaca el avance científico regional en investigaciones que integran múltiples disciplinas académicas.

A escala internacional, el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) retuvo el liderazgo por tercer año consecutivo, mientras que la Universidad Nacional de Singapur escaló desde el octavo hasta el segundo peldaño. Asimismo, Asia marcó un hito histórico al situar por primera vez a tres centros académicos dentro de las diez mejores posiciones, gracias al empate en la séptima casilla entre la Universidad de Hong Kong y la Universidad Tecnológica de Nanyang.

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¿Cuáles son las cinco universidades latinoamericanas del top 100 y qué puesto ocupa cada una?

La Universidad de São Paulo lideró la representación regional y la Universidad Nacional Autónoma de México ocupó el segundo puesto. Según Gaceta UNAM, esta casa de estudios obtuvo la máxima calificación en el pilar de procesos entre las diez mejores instituciones académicas de América Latina. Al respecto, su coordinadora de Investigación Científica, María Soledad Funes Argüello, afirmó que la colaboración en proyectos conjuntos permite a los alumnos "construir nuevas preguntas y buscar respuestas de manera colectiva".

40.º (empate) — Universidad de São Paulo (USP), Brasil.

— Universidad de São Paulo (USP), Brasil. 67.º — Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), México.

— Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), México. 79.º — Universidade Estadual Paulista (Unesp), Brasil.

— Universidade Estadual Paulista (Unesp), Brasil. 86.º — Tecnológico de Monterrey, México.

— Tecnológico de Monterrey, México. 96.º (empate) — Pontificia Universidad Católica de Chile, Chile.

La mejora universidad latinoamericana en el ranking de THE 2027. Foto: THE/captura

¿Cómo evaluó THE a las universidades peruanas en su ranking de ciencia interdisciplinaria 2027?

La clasificadora Times Higher Education (THE) estructuró 11 indicadores distribuidos en tres pilares fundamentales para este listado académico. Los insumos significaron el 19% de la calificación e integraron los fondos asignados a iniciativas conjuntas y el respaldo financiero de la industria. Por su parte, los procesos sumaron el 16% del puntaje al abarcar la infraestructura, el apoyo administrativo, las métricas de éxito y los criterios de promoción docente.

El bloque de resultados concentró el 65% de la nota final mediante el análisis de trabajos indexados en Scopus entre 2021 y 2025. Esa dimensión examinó el volumen y la proporción de las investigaciones interdisciplinarias, el impacto de sus citas en diversas áreas, la calidad científica y el prestigio institucional ante académicos activos.

A pesar de la participación local, Perú quedó fuera del top 100 global. La Universidad Peruana Cayetano Heredia encabezó la presencia nacional en la franja 201–250, seguida por la Pontificia Universidad Católica del Perú, la Universidad Nacional Agraria La Molina y la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas en el bloque 601–800. Finalmente, la Universidad San Ignacio de Loyola debutó en el tramo 801–1000.