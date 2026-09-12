Arabia Saudita cierra el oleoducto Este-Oeste que transporta cerca del 5% del petróleo mundial por ataques de Irak

El Gobierno de Irak confirmó que los drones fueron lanzados desde la provincia de Maysan. Foto: AFP.

El Gobierno de Irak confirmó que los drones fueron lanzados desde la provincia de Maysan. Foto: AFP.

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Arabia Saudita cerró el oleoducto Este-Oeste después de que varios drones lo atacaran en las regiones de Riad y Medina, dejando personas heridas y daños materiales, en una nueva escalada que amenaza una de las principales rutas alternativas para las exportaciones de petróleo del reino.

El Ministerio de Relaciones Exteriores saudí confirmó que los drones fueron lanzados desde territorio iraquí. El oleoducto fue detenido como medida preventiva mientras continúan las reparaciones y se señaló que los ataques provocaron algunos daños.

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El conducto, de unos 1.200 kilómetros, conecta Abqaiq, en la costa del Golfo, con el puerto de Yanbu, en el mar Rojo. Su importancia aumentó desde el inicio de la guerra en Oriente Medio debido al bloqueo del estrecho de Ormuz por parte de Irán, ya que permite transportar crudo evitando esa ruta marítima.

Irak reconoce el origen del ataque

El Gobierno iraquí confirmó posteriormente que los drones fueron lanzados desde la provincia de Maysan, fronteriza con Irán. El primer ministro Ali Al-Zaidi ordenó una investigación y destituyó al comandante de operaciones de esa región.

La oficina del primer ministro iraquí condenó el ataque contra Arabia Saudita y reiteró su rechazo a cualquier acción que afecte la seguridad del reino y las relaciones entre ambos países.

Riad, por su parte, decidió no responder militarmente de inmediato a petición del Gobierno iraquí. El Ministerio de Relaciones Exteriores señaló que apoyará los esfuerzos de Bagdad para impedir nuevos ataques desde su territorio. Sin embargo, Arabia Saudita advirtió que "se reserva el derecho a tomar todas las medidas necesarias para proteger su soberanía, su seguridad y sus instalaciones".

El ataque representa un nuevo riesgo para una infraestructura considerada estratégica. Según datos citados por Reuters, el oleoducto transporta entre el 4% y el 5% del suministro mundial de petróleo. La instalación tiene una capacidad de hasta 7 millones de barriles diarios y se convirtió en una vía fundamental desde el bloqueo del estrecho de Ormuz por la guerra.

El sistema permite trasladar crudo desde el Golfo Pérsico hasta el mar Rojo, donde puede ser cargado en buques con destino a otros mercados. Sin embargo, esta alternativa también enfrenta riesgos debido a los ataques de los hutíes, aliados de Irán, contra rutas e instalaciones vinculadas al transporte energético.

Aumenta la presión regional

El incidente se produce mientras el conflicto se extiende por distintos puntos de Oriente Medio. Los hutíes reivindicaron ataques contra instalaciones energéticas saudíes en Abha, Najran y Jazan, mientras Estados Unidos realizó operaciones contra petroleros iraníes.

El Consejo de Cooperación del Golfo, integrado por Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, Omán, Qatar y Kuwait, condenó el ataque contra el oleoducto. Su secretario general, Jasem Mohamed Albudaiwi, calificó el hecho como "una peligrosa escalada y una amenaza inaceptable para la seguridad del Reino de Arabia Saudita, su integridad territorial y sus instalaciones vitales".

El ataque añade presión sobre Irak, cuyo territorio fue utilizado por milicias respaldadas por Irán para lanzar acciones contra objetivos en el Golfo. Al mismo tiempo, expone la vulnerabilidad por parte de Arabia Saudita.