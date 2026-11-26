Precio del dólar hoy en Perú, jueves 26 de noviembre: revisa el tipo de cambio en bancos y casas de cambio
Conoce a cuánto está el dólar hoy en Perú este jueves 26 de noviembre. Revisa el tipo de cambio oficial del BCRP, la Sunat y en casas de cambio.
El precio del dólar hoy en Perú se ubica este jueves 26 de noviembre en S/3,434 para la compra y S/3,442 para la venta en el mercado paralelo, según el reporte de las principales casas de cambio de Lima.
Precio del dólar hoy en Perú, jueves 26 de noviembre
¿Qué es el dólar ‘Ocoña’?
El dólar Ocoña también conocido como tipo de cambio informal, hace referencia al “dólar de la calle” que se compra y vende en el mercado paralelo o casas de cambio.
Su nombre se da en alusión al jirón Ocoña, ubicado en el Centro de Lima, en el cual en los años ochenta se instalaron las primeras casas de cambio.
Apertura del tipo de cambio vía Bloomberg
El precio del dólar abrió su cotización en S/3,4775 de acuerdo a datos preliminares del portal de Bloomberg.
Tipo de cambio en bancos del Perú de hoy 26 de noviembre
BCP
- Compra: S/3,525
- Venta: S/3,540
Interbank
- Compra: S/3,493
- Venta: S/3,576
Banco de la Nación
- Compra: S/3,480
- Venta: S/3,600
BBVA
- Compra: S/3,468
- Venta: S/3,608
Scotiabank
- Compra: S/3,519
- Venta: S/3,558