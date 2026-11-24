El Niño 2026-2027 en América Latina: qué países tendrían calor extremo y lluvias intensas de diciembre a febrero, según el CIIFEN El fenómeno de El Niño podría alcanzar magnitudes muy fuertes, con un 80% de probabilidad de intensificarse en este periodo, elevando el riesgo de inundaciones y sequías en la región.

Ecuador y Perú enfrentarán un verano inusual con calor elevado y fuertes lluvias entre diciembre de 2026 y febrero de 2027, según el CIIFEN. Las anomalías climáticas se extenderán en gran parte de América Latina. | Composición LR/AFP

Ecuador y Perú enfrentarán un verano inusual con calor elevado y fuertes lluvias entre diciembre de 2026 y febrero de 2027, según el CIIFEN. Las anomalías climáticas se extenderán en gran parte de América Latina. | Composición LR/AFP

Ecuador y Perú enfrentarían un verano atípico con calor por encima del promedio y fuertes lluvias costeras entre diciembre de 2026 y febrero de 2027. De acuerdo con el informe de noviembre del Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno de El Niño (CIIFEN), el alza térmica abarcará gran parte de América Latina, con precipitaciones desiguales que cambiarán incluso dentro de un mismo territorio.

Ante ese escenario, la Organización Meteorológica Mundial (OMM) alerta que la intensificación del evento climático eleva la amenaza de inundaciones, sequías y temperaturas extremas. Dichas consecuencias ya golpean a la región desde noviembre, pues la Organización Panamericana de la Salud (OPS) registró daños por aguaceros en territorio ecuatoriano y peruano, sumados a episodios de aridez en Honduras, Brasil y Bolivia.

El Niño podría alcanzar una magnitud muy fuerte hasta febrero de 2027

El fenómeno El Niño tiene alrededor de un 80% de probabilidad de alcanzar una magnitud muy fuerte entre diciembre y febrero de 2027, según el CIIFEN. Asimismo, el Centro de Predicción Climática de la NOAA proyectó el 12 de noviembre más de un 79% de opciones para un episodio intenso durante el primer trimestre del año, además de un 60% de riesgo de superar los récords históricos desde 1950 entre noviembre y enero.

Se prevé que la ola de calor supere los 4 °C en Brasil, Guayanas y varios países andinos. Foto: CIIFEN

En su diagnóstico técnico, la agencia estadounidense advirtió que este evento climático "continuará fortaleciéndose antes de comenzar a debilitarse a principios de 2027". Tal y como citamos en otra nota de La República, dicho descenso daría paso a una fase moderada entre febrero y abril, para luego abrir paso a un 61% de opciones de retorno a condiciones neutras en el Pacífico ecuatorial central hacia junio.

En 2026 hubo 3 ondas Kelvin cálidas (+3°C); en octubre subió a 4-6°C en el Pacífico este y creció el frío al oeste en noviembre. Foto: CIIFEN

¿Qué regiones de Sudamérica enfrentarán temperaturas extremas de hasta 4°C sobre lo normal?

El CIIFEN advierte que el calor superará el promedio climático habitual entre 2,5°C y 4°C en diversas zonas de Sudamérica. Las desviaciones térmicas más severas impactarán a gran parte de Brasil, las Guayanas y sectores específicos de Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Chile durante el próximo trimestre.

Tanto el sistema de pronóstico norteamericano (NMME) como el modelo europeo (ECMWF) confirman que esta ola cálida abarcará Centroamérica y casi todo el subcontinente. Sin embargo, el boletín oficial señala una notable excepción en ciertas áreas de Argentina, territorio donde ambas herramientas proyectan valores ligeramente inferiores a los acostumbrados.

Respecto al escenario en Perú, el comunicado emitido el 13 de noviembre por la comisión multisectorial del ENFEN proyecta índices ambientales marcadamente elevados a lo largo del litoral. Además, dicha entidad estima que la costa nacional podría alcanzar nuevos récords históricos durante el verano de 2027.

¿Cómo cambiarán las lluvias en Sudamérica y Centroamérica?

Los mapas estacionales del CIIFEN ubican a la costa de Ecuador y Perú dentro de las zonas con superávit hídrico trimestral. Ese patrón también alcanza amplios sectores de Argentina, Paraguay y Uruguay, además del sur de Brasil.

El déficit proyectado para Centroamérica comprende partes de Colombia, Venezuela y las Guayanas. Asimismo, el pronóstico incluye la Amazonía ecuatoriana, la selva peruana, el norte brasileño, el altiplano boliviano y el extremo sur de Chile.

En relación con el verano peruano, el ENFEN estima que los eventos pluviales resultarán “más intensos y con mayor frecuencia en la costa norte”. Además, la entidad calcula volúmenes por encima de lo normal en las vertientes occidentales de la sierra norte y central.