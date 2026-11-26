Trump cambia el tono hacia Putin y le reclama frenar la ofensiva rusa para poner fin a la guerra en Ucrania Trump destacó en su red Truth Social que dedicó gran parte de sus conversaciones con Putin a pedir la retirada de las tropas rusas. El mandatario estadounidense mostró optimismo sobre la posibilidad de un entendimiento entre Moscú y Kiev, a pesar del rechazo del Kremlin a las propuestas de tregua.

Donald Trump instó a Vladimir Putin a cesar la agresión militar en Europa como parte de un acuerdo para terminar la guerra en Ucrania

Donald Trump instó a Vladimir Putin a cesar la agresión militar en Europa como parte de un acuerdo para terminar la guerra en Ucrania AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió a su homólogo ruso, Vladimir Putin, detener la agresión militar contra territorios europeos como un paso para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra en Ucrania. El mensaje supone un cambio en el tono del mandatario estadounidense, quien días antes había mostrado cercanía con el líder del Kremlin durante un encuentro en China.

Trump aseguró que planteó esta petición directamente a Putin durante la reunión que ambos sostuvieron la semana pasada en Shenzhen, en el marco de su visita al país asiático. Sus declaraciones llegaron un día después de recibir al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida. Ambos coincidieron en la necesidad de evitar acciones que extiendan el conflicto entre Rusia y Ucrania.

Video destacado 🔴 PAPA LEÓN XIV DIA 2 PERÚ EN VIVO: ENCUENTRO CON JÓVENES EN EL ESTADIO NACIONAL #LR

En un mensaje publicado en su red Truth Social, el mandatario estadounidense afirmó que dedicó buena parte de sus conversaciones con el jefe ruso a pedirle que retire toda agresión militar contra territorios de Europa. También expresó su expectativa de que ese paso permita alcanzar pronto un entendimiento entre Moscú y Kiev. "Creo que existe una gran posibilidad de que esto ocurra", escribió.

Trump cambia su tono tras reunirse con Mark Rutte

La petición contrasta con la actitud que Trump mostró durante su reciente encuentro con Putin en China. En aquella ocasión, el presidente estadounidense recibió al líder ruso con un saludo amistoso y lo calificó de "amigo", un gesto que generó preocupación en Kiev y en varias capitales europeas ante la posibilidad de un acercamiento entre Washington y Moscú que perjudicara a Ucrania.

Sin embargo, después de su conversación con Rutte, el discurso de la Casa Blanca tomó otro rumbo. En una declaración conjunta, ambos señalaron que Rusia debe evitar cualquier acción que pueda ampliar la guerra, incluso si sus consecuencias no son intencionadas. También destacaron la necesidad de alcanzar una solución pacífica cuanto antes.

El jefe de la OTAN calificó de "extraordinaria" su reunión con Trump y explicó que el encuentro en Shenzhen había servido para poner a prueba la disposición de Putin a negociar. Además, el comunicado conjunto incluyó la importancia de aumentar el gasto militar y las inversiones en la industria de defensa, tanto en Estados Unidos como en los países de la Alianza Atlántica.

La guerra en Ucrania sigue sin avances en las negociaciones

Pese a los contactos diplomáticos, las diferencias entre Moscú y Kiev continúan sin una solución. Jared Kushner, yerno de Trump y enviado especial estadounidense junto con Steve Witkoff, reconoció que la disputa por los territorios del este ucraniano reclamados por Rusia permanece como uno de los principales obstáculos.

En una entrevista con el podcast alemán MD Meets, Kushner describió a Putin como "un maestro de la política" y afirmó que el mandatario ruso había mostrado moderación al aceptar no utilizar armas nucleares. También definió la guerra como un conflicto indirecto en el que Europa financia y proporciona armas a Ucrania frente a Rusia.

El representante estadounidense advirtió sobre los riesgos de una escalada y sostuvo que "basta con un pequeño error de cálculo para que la situación se descontrole por completo".

El Kremlin rechaza la tregua invernal propuesta por Europa

Mientras Washington intenta impulsar una negociación de paz, el Kremlin rechazó la propuesta de alto el fuego temporal que planteó la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. La iniciativa contempla una pausa en los ataques contra la infraestructura energética durante el invierno y una tregua para las exportaciones de cereales a través del mar Negro.

El portavoz presidencial ruso, Dmitri Peskov, calificó la petición europea de "ultimátum" y sostuvo que su país debe proteger sus intereses nacionales. También cuestionó que la Unión Europea pueda asumir una posición constructiva como parte del proceso diplomático.

Von der Leyen defendió la necesidad de proteger las centrales eléctricas, los sistemas de calefacción y el suministro de agua, servicios esenciales para la población ucraniana durante los meses de frío.

Ataques y bajas militares mantienen la escalada del conflicto

La presión diplomática ocurre en medio de nuevos episodios de violencia. Los gobiernos europeos expresaron preocupación por las acciones rusas, entre ellas el impacto de tres misiles de crucero en territorio polaco, un hecho que elevó las alertas sobre una posible extensión de las hostilidades.

En el sur de Ucrania, un ataque con drones atribuido a las fuerzas ucranianas causó cinco muertos y tres heridos en la localidad de Vesióloye, en la región de Zaporiyia, bajo control ruso. El gobernador instalado por Moscú, Evgueni Balitski, informó que el aparato impactó contra un estacionamiento.

A la vez, el Kremlin evitó confirmar las estimaciones sobre sus bajas militares. Informaciones basadas en registros pirateados de la agencia estatal Rosstat sitúan entre 470.000 y 700.000 los soldados rusos muertos desde el inicio de la invasión a gran escala. Peskov respondió que solo el Ministerio de Defensa puede divulgar cifras oficiales y pidió no prestar atención a otros datos.

Por su parte, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, había cifrado en 50.000 las bajas de su ejército, aunque estimaciones del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales de Estados Unidos elevaron la cifra de militares ucranianos fallecidos a entre 125.000 y 150.000.