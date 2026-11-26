La entrañable reflexión de 'El Principito' sobre los lazos que perduran: "Eres responsable para siempre de lo que has domesticado" El Principito aprende que su rosa es única gracias al tiempo compartido y cuidado, lo que demuestra que la distancia no debilita el vínculo afectivo creado.

En el capítulo XXI de *El principito*, un zorro revela al protagonista la importancia de los lazos afectivos y la responsabilidad que surge al domesticarse mutuamente.

En el capítulo XXI de *El principito*, un zorro revela al protagonista la importancia de los lazos afectivos y la responsabilidad que surge al domesticarse mutuamente. Ilustración LR/Radio Mitre

En el capítulo XXI de 'El Principito', un zorro expone al protagonista el vínculo afectivo que surge cuando alguien se torna esencial para otro. Ese adiós otorga valor duradero a un lazo fugaz cuya memoria sobrevive a la distancia: "Eres responsable para siempre de lo que has domesticado".

Antoine de Saint-Exupéry redactó el relato en Nueva York durante la Segunda Guerra Mundial. Su estreno editorial ocurrió en abril de 1943, con versiones bilingües en francés e inglés, de acuerdo con la Morgan Library & Museum, institución resguardante del manuscrito y las ilustraciones iniciales.

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¿Cómo enseña el zorro al Principito el valor de crear lazos?

Bajo un manzano, el niño, que está triste, invita al cuadrúpedo a jugar, pero este le explica que aún no está domesticado. Cuando el viajero le pregunta qué significa esa palabra, el zorro responde que se trata de "crear lazos". Hasta entonces, cada uno se parece a otros miles a los ojos del otro.

Para conocerse, el astuto ser le pide que se siente primero a cierta distancia y se acerque un poco más cada día. También le propone regresar a la misma hora. Si sabe cuándo llegará su compañero, podrá alegrarse desde antes de verlo.

Cuando se acerca la despedida, el animal admite que llorará. El pequeño cree que su amigo no ha ganado nada con el encuentro, pero el raposo le recuerda el color del trigo. A partir de ese momento, los campos dorados le harán pensar en el cabello del muchacho.

¿Por qué el Principito comprende que su rosa es única para él?

Antes de conocer al zorro, el joven viajero halló un cultivo con cinco mil rosas similares a la que abandonó en su asteroide. Ese descubrimiento lo entristeció porque hasta aquel instante pensaba que su planta era singular.

Guiado por su compañero, regresa al huerto y evoca los gestos que tuvo con su flor. La regó, la cubrió bajo una campana de cristal y la resguardó tras un biombo. Cualquier observador podría confundirla con el resto, mas para él aquellas vivencias compartidas la vuelven irrepetible.

Al separarse, el raposo le muestra que el lapso invertido en el cuidado explica el valor de ese afecto. El personaje repite "Soy responsable de mi rosa" para retenerlo. De ese modo, asume que la lejanía no extingue el vínculo nacido al atenderla.