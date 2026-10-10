Rusia lanza cinco bombas contra la ciudad ucraniana de Zaporiyia y causa 15 muertos en medio de los esfuerzos diplomáticos

Los rescatistas evacuan en camilla a una mujer herida de entre los escombros de un edificio residencial de cinco plantas dañado durante un ataque ruso. | Foto: AFP

Los rescatistas evacuan en camilla a una mujer herida de entre los escombros de un edificio residencial de cinco plantas dañado durante un ataque ruso. | Foto: AFP

Al menos 15 personas, entre ellas tres niños, murieron este sábado en un ataque ruso contra la ciudad de Zaporiyia, en el sur de Ucrania. Según la Policía ucraniana, las fuerzas rusas lanzaron cinco bombas aéreas guiadas contra zonas residenciales, dos de las cuales impactaron en edificios de viviendas.

Los equipos de emergencia continuaron las labores de búsqueda y rescate entre los escombros, mientras las autoridades evaluaban los daños ocasionados por los bombardeos. La ofensiva coincidió con nuevos contactos diplomáticos entre Moscú, Kiev y Washington para explorar posibles vías que permitan poner fin al conflicto iniciado en febrero de 2022.

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El ataque ruso golpea edificios residenciales y deja víctimas civiles

Los servicios de rescate informaron de que el bombardeo destruyó parte de los inmuebles afectados y dejó a varios residentes atrapados bajo los restos de las construcciones. Daniil Pishkin, voluntario que participó en las operaciones, contó a la agencia AFP que encontraron a una mujer, su marido y un niño entre los escombros.

Aunque dos personas fueron rescatadas, el voluntario lamentó que "lamentablemente murió una niña pequeña". Irina, una residente de 69 años, también relató a la AFP que apenas tuvo tiempo de refugiarse en el baño tras recibir la alerta de un ataque inminente. Dos vecinos suyos, ambos de 75 años, fallecieron como consecuencia de las heridas sufridas.

Zelenski cuestiona el acuerdo energético entre Trump y Putin

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, criticó el entendimiento anunciado por Donald Trump y Vladímir Putin para suministrar diésel ruso al mercado estadounidense e internacional. El mandatario de Kiev relacionó el pacto con la nueva ofensiva y escribió en redes sociales que Rusia había respondido al alivio de las sanciones con cinco bombas contra edificios residenciales de Zaporiyia.

El acuerdo contempla la entrega inmediata de más de 300.000 toneladas de combustible y otras 500.000 durante noviembre, según el anuncio de Trump. Zelenski sostuvo que la decisión debía revertirse, al considerar que la reducción de las restricciones económicas podría proporcionar recursos a Moscú para prolongar la guerra. La iniciativa estadounidense también generó críticas de representantes europeos.

Los bombardeos provocan cortes eléctricos mientras continúan las negociaciones

La ofensiva rusa también afectó a Kiev, donde se registraron interrupciones eléctricas de gran escala, según DTEK, la principal compañía privada de energía de Ucrania. Además, el alcalde Vitali Klitschko informó de que un restaurante de la capital fue alcanzado durante los ataques. Las autoridades continuaron evaluando las consecuencias de los bombardeos en distintas zonas del país.

En paralelo, representantes estadounidenses, ucranianos y europeos mantuvieron conversaciones en Miami para abordar posibles vías de desescalada, garantías de seguridad y cuestiones energéticas. El Kremlin afirmó que Putin recibió con interés algunas propuestas planteadas por Washington, aunque no ofreció detalles.