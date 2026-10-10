Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
Mundo

Rusia lanza cinco bombas contra la ciudad ucraniana de Zaporiyia y causa 15 muertos en medio de los esfuerzos diplomáticos

Mientras tanto, se registraron cortes eléctricos en Kiev y negociaciones entre EE. UU., Ucrania y Rusia buscan abordar la desescalada del conflicto y sus implicaciones energéticas.

Los rescatistas evacuan en camilla a una mujer herida de entre los escombros de un edificio residencial de cinco plantas dañado durante un ataque ruso.
Los rescatistas evacuan en camilla a una mujer herida de entre los escombros de un edificio residencial de cinco plantas dañado durante un ataque ruso. | Foto: AFP
Por
google iconLa República en Google

Al menos 15 personas, entre ellas tres niños, murieron este sábado en un ataque ruso contra la ciudad de Zaporiyia, en el sur de Ucrania. Según la Policía ucraniana, las fuerzas rusas lanzaron cinco bombas aéreas guiadas contra zonas residenciales, dos de las cuales impactaron en edificios de viviendas.

Los equipos de emergencia continuaron las labores de búsqueda y rescate entre los escombros, mientras las autoridades evaluaban los daños ocasionados por los bombardeos. La ofensiva coincidió con nuevos contactos diplomáticos entre Moscú, Kiev y Washington para explorar posibles vías que permitan poner fin al conflicto iniciado en febrero de 2022.

Video destacado

FASES DE LA LUNA: ¿QUÉ HACER EN CADA UNA PARA APROVECHAR SU ENERGÍA? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Puedes ver

Trump cierra un acuerdo extraordinario con Putin: Rusia liberará “millones de toneladas de diésel para el mercado estadounidense y mundial”

lr.pe

El ataque ruso golpea edificios residenciales y deja víctimas civiles

Los servicios de rescate informaron de que el bombardeo destruyó parte de los inmuebles afectados y dejó a varios residentes atrapados bajo los restos de las construcciones. Daniil Pishkin, voluntario que participó en las operaciones, contó a la agencia AFP que encontraron a una mujer, su marido y un niño entre los escombros.

Aunque dos personas fueron rescatadas, el voluntario lamentó que "lamentablemente murió una niña pequeña". Irina, una residente de 69 años, también relató a la AFP que apenas tuvo tiempo de refugiarse en el baño tras recibir la alerta de un ataque inminente. Dos vecinos suyos, ambos de 75 años, fallecieron como consecuencia de las heridas sufridas.

Puedes ver

Navi Pillay gana el Nobel de la Paz 2026 por su defensa del derecho internacional y su lucha contra el genocidio

lr.pe

Zelenski cuestiona el acuerdo energético entre Trump y Putin

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, criticó el entendimiento anunciado por Donald Trump y Vladímir Putin para suministrar diésel ruso al mercado estadounidense e internacional. El mandatario de Kiev relacionó el pacto con la nueva ofensiva y escribió en redes sociales que Rusia había respondido al alivio de las sanciones con cinco bombas contra edificios residenciales de Zaporiyia.

El acuerdo contempla la entrega inmediata de más de 300.000 toneladas de combustible y otras 500.000 durante noviembre, según el anuncio de Trump. Zelenski sostuvo que la decisión debía revertirse, al considerar que la reducción de las restricciones económicas podría proporcionar recursos a Moscú para prolongar la guerra. La iniciativa estadounidense también generó críticas de representantes europeos.

Los bombardeos provocan cortes eléctricos mientras continúan las negociaciones

La ofensiva rusa también afectó a Kiev, donde se registraron interrupciones eléctricas de gran escala, según DTEK, la principal compañía privada de energía de Ucrania. Además, el alcalde Vitali Klitschko informó de que un restaurante de la capital fue alcanzado durante los ataques. Las autoridades continuaron evaluando las consecuencias de los bombardeos en distintas zonas del país.

En paralelo, representantes estadounidenses, ucranianos y europeos mantuvieron conversaciones en Miami para abordar posibles vías de desescalada, garantías de seguridad y cuestiones energéticas. El Kremlin afirmó que Putin recibió con interés algunas propuestas planteadas por Washington, aunque no ofreció detalles.

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Revisión Técnica Vehicular Farenet: 12 Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

Revisión Técnica Vehicular Farenet: 12 Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 42.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del sábado 10 de octubre de 2026

Por Carlin | 10 de Octubre 2026

Carlincatura del viernes 9 de octubre de 2026

Por Carlin | 9 de Octubre 2026

Carlincatura del jueves 8 de octubre de 2026

Por Carlin | 8 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Rusia lanza cinco bombas contra la ciudad ucraniana de Zaporiyia y causa 15 muertos en medio de los esfuerzos diplomáticos

Terremoto en Panamá EN VIVO: zonas afectadas, balance de heridos y fallecidos, ayuda humanitaria y últimas actualizaciones según el IGP

Aluvión en Santiago de Chile EN VIVO arrastra autos y buses: hay 6 heridos y declaran zona de catástrofe

Mundo

Terremoto en Panamá EN VIVO: zonas afectadas, balance de heridos y fallecidos, ayuda humanitaria y últimas actualizaciones según el IGP

Aluvión en Santiago de Chile EN VIVO arrastra autos y buses: hay 6 heridos y declaran zona de catástrofe

Donald Trump pide un nuevo presidente para Ucrania y responsabiliza a Zelenski por el precio del diésel en EE. UU.

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

PPK: Poder Judicial levanta impedimento de salida del país tras archivar investigación por aportes a su campaña

Senadores Calisto Giampietri e Iber Maraví casi se van a los golpes en debate por las facultades del gobierno

Comisión de Constitución del Senado: discusión entre Maraví y ministro del Interior suspendió la sesión por unos minutos