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Aluvión golpea Santiago de Chile y deja calles inundadas, vehículos arrastrados y centros médicos afectados

Un aluvión de agua, barro y piedras afectó San Carlos de Apoquindo, en Las Condes, tras las intensas lluvias y el desborde de un canal. La corriente arrastró obligó a declarar alerta roja ante la próxima llegada de más precipitaciones en Chile.

Un aluvión en el sector de San Carlos de Apoquindo, en Las Condes, arrastró vehículos y buses del transporte público
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Un aluvión provocado por las intensas lluvias afectó el último jueves al sector de San Carlos de Apoquindo, en Las Condes, al este de Santiago de Chile. El desborde de un canal hizo que una fuerte corriente de agua, barro y piedras avanzara por las calles, arrastrara vehículos y provocara inundaciones en viviendas, centros médicos y establecimientos educativos.

La emergencia se concentró en sectores como General Blanche, Quebrada Honda y Avenida La Plaza Sur. El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) informó que el fenómeno se originó por la activación de quebradas y declaró Alerta Roja para reforzar los recursos de respuesta. Las autoridades pidieron a la población evitar la zona y facilitar el acceso de los equipos de emergencia.

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Clínicas, hospitales y universidades resultan afectados

El ingreso de agua y lodo alcanzó instalaciones de la Clínica UC San Carlos de Apoquindo, el Hospital de la FACH y la Universidad de los Andes. También se reportaron problemas en otros recintos educativos y comerciales del sector.

Un trabajador que participaba en una remodelación en el segundo piso de la clínica relató a T13 En Vivo la magnitud de los daños. “El agua se llevaba los autos”, afirmó. Además, explicó que los niveles subterráneos del establecimiento quedaron cubiertos de “lodo, barro, piedras, de todo”.

Senapred informó que había personas atrapadas en vehículos particulares, transporte público y dependencias de la Universidad de los Andes, aunque en ese reporte no se registraban lesionados. La alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, confirmó que equipos de rescate se dirigían a las áreas afectadas y advirtió sobre la presencia de viviendas inundadas.

El concejal Luis Haddad relacionó la escorrentía con las lluvias y el incendio que meses atrás afectó San Carlos de Apoquindo. Según explicó a CNN Chile, la vegetación y el suelo de la zona no habrían absorbido el agua de forma adecuada. También indicó que el municipio había destinado cerca de 500 millones de pesos a la limpieza preventiva de quebradas.

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Senapred declara Alerta Roja por la emergencia

La Alerta Roja comenzó a regir a las 6.20 p. m. del jueves y abarcó Las Condes y otras nueve comunas de la Región Metropolitana, entre ellas San José de Maipo, Puente Alto, La Florida, Peñalolén, Lo Barnechea y Vitacura.

La medida permitió movilizar los recursos disponibles y preparar medios para una posible evacuación. Senapred también solicitó vigilar los caudales de quebradas y ríos ante el riesgo de nuevas crecidas por las precipitaciones en zonas precordilleranas.

Bomberos de Santiago ordenaron el acuartelamiento de sus compañías para mantener personal y vehículos disponibles. A su vez, la Municipalidad de Las Condes estableció un perímetro de seguridad y pidió evitar los desplazamientos por Camino El Alba, General Blanche, Quebrada Honda y Avenida La Plaza Sur.

Kast coordina el despliegue de equipos de emergencia

El presidente de Chile, José Antonio Kast, informó que instruyó el traslado de autoridades y equipos del Ministerio de Obras Públicas para apoyar las labores en terreno. También señaló que se comunicó con la alcaldesa Catalina San Martín y con la dirección de Senapred para conocer el alcance de los daños.

“Estamos enfrentando una emergencia de activación muy rápida en Las Condes con grave afectación a vehículos y viviendas en algunas calles producto de un aluvión de agua y barro”, escribió el mandatario en X.

El delegado presidencial metropolitano, Germán Codina, acudió al lugar, mientras el Gobierno coordinó el apoyo al municipio y el monitoreo de los centros de salud afectados. Las autoridades insistieron en que los vecinos no se acerquen al sector para permitir el desplazamiento de ambulancias, bomberos y equipos de rescate.

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