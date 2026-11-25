Piden a la JNJ la salida de Tomás Gálvez tras reconocer que se reunió con representantes de la empresa Gold Fields La senadora Ruth Luque afirmó que el comportamiento de Tomás Gálvez "es incompatible con su cargo". En ese sentido, la legisladora consideró que el fiscal de la Nación debe evaluar su permanencia.

La senadora de Ahora Nación, Ruth Luque, solicitó a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que disponga la salida del fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, de la institución. Asimismo, Luque le pidió a Gálvez que evalúe su permanencia.

El pedido se produce luego de que el titular del Ministerio Público reconociera que se reunió con representantes de la empresa Gold Fields, quienes buscaban gestionar el alquiler de un terreno en Cajamarca del que él y sus hermanos son copropietarios por herencia.

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"Invocamos al fiscal de la Nación que evalúe su permanencia en el cargo; esa es mi posición personal. Esperamos que, ante las respuestas que ha dado, que, además, son insuficientes, la JNJ tome acción", expresó.

"Actúa de manera veloz y rápida contra jueces y magistrados que se han pronunciado respetando la Constitución y los principios de derechos fundamentales, entonces esa misma JNJ tendría hoy de oficio pronunciarse sobre un claro conflicto de intereses que nada más está en manos del fiscal de la Nación", agregó.

En esa misma línea, la parlamentaria consideró que las declaraciones que brindó Gálvez "son incompatibles" con el cargo que ostenta. Aseguró que existe un presunto conflicto de intereses, motivo por el cual, dijo, el fiscal de la Nación debería dar un paso al costado.

"Como se ha mencionado aquí: es incompatible con su cargo las explicaciones que ha dado en su momento el fiscal de la Nación cuando fue cuestionado, emplazado, por este conflicto de intereses. En mi opinión, han sido absolutamente insuficientes", señaló.

La legisladora también mencionó que "en un contexto normal, este fiscal no debería seguir siendo fiscal de la Nación y debería renunciar al cargo por una abierta contradicción porque no puede estar bajo su responsabilidad una institución tan importante que se encarga, además, de investigar".

"Ahora se entiende muy bien por qué razones no se está actuando de manera firme contra la actividad ilegal", opinó durante una conferencia de prensa en el Congreso.

Tomás Gálvez reconoció que se reunió con representantes de Gold Fields

Gálvez confirmó que recibió en su despacho a representantes de la minera Gold Fields, quienes buscaban gestionar el alquiler de un terreno ubicado en Cajamarca.

El fiscal de la Nación sostuvo que participó en la reunión debido a que figura en los registros como heredero y copropietario del predio. Según explicó, los representantes de la compañía acudieron a su despacho para solicitarle autorización para alquilar el terreno, ante el inicio de actividades en la zona.

Asimismo, señaló que indicó a los representantes de la minera que cualquier coordinación relacionada con el predio debía realizarse directamente con sus hermanos, quienes también figuran como copropietarios del terreno.

"¿Qué cosas decían? ¿Cómo iban a empezar trabajos y en el registro estaba yo como heredero, como copropietario, en buena cuenta? Entonces, vinieron a pedirme autorización para que alquilen el terreno porque iban a hacer trabajos. Yo les dije: "Eso lo ven mis hermanos, así que véanlo ya y eso es todo", dijo y rechazó que su encuentro implique un conflicto de intereses.