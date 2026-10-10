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Donald Trump pide un nuevo presidente para Ucrania y responsabiliza a Zelenski por el precio del diésel en EE. UU.

Trump argumentó que el mandatario ucraniano no ha sabido aprovechar oportunidades de negociación y ha impactado negativamente en la economía estadounidense por el encarecimiento del combustible.

Donald Trump afirmó que Ucrania necesita un nuevo líder y responsabilizó a Volodímir Zelenski por el aumento del precio del diésel en Estados Unidos.
Donald Trump afirmó que Ucrania necesita un nuevo líder y responsabilizó a Volodímir Zelenski por el aumento del precio del diésel en Estados Unidos. | Foto: AFP
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este sábado que Ucrania necesita un nuevo mandatario y responsabilizó a Volodímir Zelenski por el encarecimiento del diésel en territorio estadounidense. Sus declaraciones se producen mientras Washington busca contener los precios de los combustibles y mantiene contactos con Moscú.

El mandatario republicano cuestionó la estrategia del líder ucraniano para poner fin a la guerra con Rusia y le pidió detener los ataques contra la infraestructura energética rusa. Además, sus críticas coinciden con el acuerdo alcanzado con Vladímir Putin para adquirir combustible diésel ruso, en medio de la presión económica y política en Estados Unidos.

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Trump cuestiona el liderazgo de Zelenski y exige avances para terminar la guerra

Durante sus declaraciones, Trump sostuvo que el presidente ucraniano no ha aprovechado las oportunidades para negociar un acuerdo que permita poner fin al conflicto. “Sugiero que busquen un nuevo líder que sepa negociar, porque él podría haber hecho muchos acuerdos y, por alguna razón, nunca lo hace”, afirmó el mandatario estadounidense.

Trump también acusó al líder ucraniano de perjudicar a distintos sectores económicos estadounidenses por los precios del combustible. “Quiere crear problemas para el mundo. Quiere crear problemas para nuestros agricultores, nuestros ganaderos, con el combustible diésel”, declaró antes de viajar a Tennessee, donde tenía previsto participar en actividades para movilizar a los votantes republicanos.

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