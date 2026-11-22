Carlos Gómez, cocinero español, sorprende al sustituir el plátano frito por salchichas en su arroz a la cubana: "Esto lo hacía mi abuela un montón" El menú destaca por combinar arroz y proteínas de calidad, junto a un toque antioxidante del tomate. Se recomienda servir con ensalada para un equilibrio nutricional.

El chef español Carlos Gómez, conocido en Instagram como @charlito_cooks, presenta su receta de arroz a la cubana, rescatando sabores familiares, según Cocinillas. | Composición LR/@charlito_cooks/Instagram

El chef español Carlos Gómez, conocido en Instagram como @charlito_cooks, presenta su receta de arroz a la cubana, rescatando sabores familiares, según Cocinillas. | Composición LR/@charlito_cooks/Instagram

El chef español Carlos Gómez, famoso en Instagram como @charlito_cooks, rescató una receta tradicional de arroz a la cubana ligada a sus recuerdos familiares. "Esto lo hacía mi abuela un montón", confesó el creador digital al mostrar su elaboración, según destacó Cocinillas, el portal gastronómico de El Español.

En esta propuesta culinaria protagonizada por salchichas frescas, el cocinero prescinde por completo del plátano frito. No obstante, ambos acompañamientos resultan compatibles dentro de una misma preparación junto al clásico huevo frito, tal como demuestra otra popular variante difundida por RTVE.

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¿Cómo prepara Carlos Gómez el arroz blanco con ajo y laurel?

Para conseguir una base aromática, Carlos Gómez calienta aceite de oliva en una cazuela junto a dos dientes de ajo machacados. Tras unos instantes a fuego medio, suma arroz de grano redondo y lo rehoga treinta segundos hasta lograr un tono nacarado. Luego vierte dos medidas de agua por cada porción de cereal, incorpora sal y una hoja de laurel, tapa el recipiente y permite que hierva quince minutos antes de dejarlo reposar.

El toque distintivo de esta elaboración reside en sustituir el tradicional plátano frito por salchichas rojas frescas de carnicería. El chef trocea estos embutidos en bocados pequeños y los dora a llama suave en una sartén sin grasa extra, pues se cocinan en su propio jugo hasta adquirir un apetitoso tono tostado.

Cuando la carne está lista, llega su truco invernal: tomates enteros en conserva triturados a mano junto con su líquido. Todo se reduce lentamente hasta obtener una salsa espesa y sabrosa, mientras la acidez natural del fruto limpia por completo las manchas difíciles del acero inoxidable de los utensilios.

¿Cómo prepara el cocinero español su receta familiar con salchichas guisadas en tomate?

Carlos Gómez transforma un menú cotidiano al cortar salchichas frescas en trozos de bocado y dorarlas a fuego suave en su propia grasa, sin aceite extra. Cuando la carne toma color, incorpora tomates enteros en conserva previamente aplastados con las manos junto a su jugo, para que la mezcla reduzca a fuego lento hasta lograr una salsa espesa y llena de sabor.

Para culminar esa elaboración, el cocinero evita las frituras tradicionales y opta por un huevo a la plancha por comensal, condimentado apenas con sal y pimienta recién molida. Aquella técnica reduce las calorías del plato y evita las molestias por salpicaduras en la cocina, lo cual simplifica el emplatado final, donde el cereal blanco sirve de base para el guiso y su corona proteica.

A nivel nutricional, este menú combina los hidratos de carbono del arroz con las proteínas de calidad y el licopeno antioxidante de la hortaliza cocinada, cuya absorción mejora gracias a los lípidos presentes. Los expertos recomiendan elegir un embutido con alto porcentaje magro, libre de aditivos, y acompañar la ración con una ensalada verde o verduras salteadas para equilibrar la ingesta diaria de fibra.