Los 4 museos de América Latina en el top 30 de The World’s 100 Best Museums 2026/27: Perú destaca por su santuario funerario e insignias de oro Este ranking incluye 100 museos de 37 países, resaltando instituciones icónicas como el Museo del Prado en España y el Hermitage en Rusia, entre otros prestigiosos recintos culturales.

Cuatro museos de América Latina se posicionan en el top 30, incluyendo el Museo Tumbas Reales de Sipán en Perú y dos recintos en Brasil, mostrando la riqueza cultural de la región. | Composición LR/Perú Travel

Cuatro museos de América Latina se posicionan en el top 30, incluyendo el Museo Tumbas Reales de Sipán en Perú y dos recintos en Brasil, mostrando la riqueza cultural de la región. | Composición LR/Perú Travel

El Museo Nacional de Antropología de Ciudad de México lidera The World’s 100 Best Museums 2026/27, el ranking de ‘Worth a Journey’ donde cuatro sedes de América Latina alcanzaron el top 30. Lambayeque, de Perú, ocupa el puesto 23 con el espacio cultural que resguarda las piezas áureas halladas en Huaca Rajada, mientras Brasil aporta dos centros en Recife y Brumadinho.

Esta edición agrupa cien recintos en 37 naciones, con España segunda mediante el Prado, Dinamarca con el Louisiana Museum of Modern Art y Rusia con el Hermitage. Completan el grupo de élite el Museo de Arqueología de Şanlıurfa en Turquía, el Museo Bihar en India y Estados Unidos gracias al Museo Nacional de la Segunda Guerra Mundial y el Museo Metropolitano de Arte.

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México lidera el ranking mundial del mejor museo

El Museo Nacional de Antropología de México ocupa el primer lugar global gracias a su acervo prehispánico, donde sobresale la Piedra del Sol, monolito hallado en diciembre de 1790 durante excavaciones en la Plaza Mayor de la capital mexicana, tras el descubrimiento previo de la escultura de Coatlicue. Estas piezas integran el legado arqueológico que exhibe galerías sobre las civilizaciones mexica, maya y olmeca.

Inaugurado el 17 de septiembre de 1964 bajo el diseño modernista de Pedro Ramírez Vázquez, el inmueble organiza sus espacios alrededor de un patio central con fuente, mientras Claudia Curiel de Icaza, secretaria de Cultura de México, afirmó que la misión institucional radica en "que más personas puedan conocer su historia en los museos públicos" y valorar a los pueblos originarios que conservan sus lenguas y saberes.

El Museo Nacional de Antropología de México ocupa el primer lugar global. Foto: Worth a Journey

Brasil coloca dos museos entre los 30 mejores del mundo

En Recife, el Instituto Ricardo Brennand ocupa el decimoctavo lugar tras abrir en 2002 con el acervo privado del empresario homónimo, e integra el Castillo São João, con armas blancas y armaduras, además de obras de Frans Post, pintor neerlandés que registró vistas brasileñas durante el dominio colonial de los Países Bajos. "Worth a Journey" sintetiza el valor de este polo cultural pernambucano.

El Instituto Ricardo Brennand (Recife, Brasil) ocupó el puesto 18. Foto: Worth a Journey

Por su parte, Inhotim alcanza la vigesimoséptima posición al fusionar arte contemporáneo y jardín botánico en Brumadinho, Minas Gerais, desplegando salas y piezas entre lagos y arboledas. Su colección reúne creaciones de Yayoi Kusama y Adriana Varejão, artista que cuenta con pabellón individual desde 2008. El ranking corona esa experiencia al aire libre en el sudeste brasileño.

Inhotim (Brumadinho, Brasil) ocupó el puesto 27. Foto: Worth a Journey

Los tesoros del Museo Tumbas Reales de Sipán en Lambayeque

El Museo Tumbas Reales de Sipán ocupa el puesto 23 y resguarda el ajuar del Señor de Sipán, soberano mochica del siglo VII hallado en 1987 dentro de Huaca Rajada. Entre las insignias de mando expuestas destacan un cetro rematado por una pirámide invertida de oro, orejeras con turquesa, ornamentos de plata y pectorales de conchas.

El recinto adopta la forma de las pirámides truncas mochicas. Una rampa lleva hasta el tercer nivel y, desde ese punto, el recorrido baja conforme a las fases de excavación, con una réplica de la cámara funeraria del dignatario junto a piezas del Viejo Señor de Sipán y de sacerdotes.

El Museo Tumbas Reales de Sipán en Perú ocupa el puesto 23. Foto: Worth a Journey

El top 30 de The World’s 100 Best Museums 2026/27

La clasificación de Worth a Journey reúne instituciones de arte, historia, ciencia y tecnología. Sus primeros 30 puestos incluyen desde el Gran Museo Egipcio de Guiza hasta el Museo Prefectural de Dinosaurios de Fukui, en Japón.