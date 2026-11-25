China acopla con éxito la nave Shenzhou-24 a la estación espacial Tiangong con su primer astronauta extranjero La tripulación realizará más de 90 experimentos, entre ellos los efectos de los vuelos espaciales sobre las semillas de quinua.

China marcó un nuevo hito en su programa espacial al recibir por primera vez a un astronauta de otro país en su estación Tiangong. Se trata de Muhammad Zeeshan Ali, un piloto pakistaní de 40 años que se convirtió en el primer ciudadano de su nación en llegar a la órbita terrestre. Su participación forma parte de una estrategia de Pekín para ampliar la cooperación espacial con otras naciones.

La nave Shenzhou-24 despegó el miércoles desde el centro espacial de Jiuquan, en el noroeste de China, y se acopló a Tiangong tres horas y media después. Al atravesar la escotilla, Ali fue recibido por los astronautas que ya se encontraban en la estación. La agencia espacial china describió el encuentro como el primer “apretón de manos espacial” internacional del país.

¿Qué experimentos realizará el primer astronauta extranjero de Tiangong?

Ali es especialista en cargas útiles y formó parte de la tripulación de Shenzhou-24, una misión del programa chino que realiza relevos periódicos de astronautas en la estación. Durante su estancia participará en experimentos relacionados con la producción de alimentos y la agricultura en el espacio.

Una de las investigaciones buscará cultivar microalgas como una posible fuente de alimento, mientras que otra analizará los efectos de los vuelos espaciales sobre las semillas de quinua. Para prepararse, el pakistaní completó siete meses de entrenamiento en Pekín, donde también recibió clases intensivas de chino para comunicarse con sus compañeros.

Su permanencia será más corta que la habitual en Tiangong. Ali regresará a la Tierra junto con dos integrantes de la tripulación de Shenzhou-23, mientras el comandante Zhu Yangzhu continuará en la estación para completar una misión de un año, la primera de esa duración para un astronauta chino.

La incorporación de un extranjero representa un paso importante para Pekín. “Enviar al espacio al astronauta de otro país es una tarea de gran envergadura”, explicó Blaine Curcio, director gerente de Orbital Gateway Consulting, a The Guardian. El especialista también señaló que esta experiencia permite a China demostrar que está preparada para repetir este tipo de colaboración.

¿Por qué China busca abrir su estación espacial a otros países?

La cooperación espacial entre China y Pakistán se remonta a principios de la década de 1990. Desde entonces, Pekín ha puesto en órbita satélites pakistaníes y tiene previsto incorporar un vehículo explorador construido por Pakistán en una misión lunar alrededor de 2028.

Sin embargo, las ambiciones chinas van más allá de esta alianza. Tiangong, cuya construcción terminó en 2022, busca convertirse en un centro de colaboración internacional, especialmente ante el próximo retiro de la Estación Espacial Internacional (ISS), previsto a partir de 2030.

Aunque Tiangong es más pequeña que la ISS, China prepara una ampliación que podría duplicar su tamaño. Andrew Jones, periodista especializado en el programa espacial chino, considera que este crecimiento podría permitir una mayor participación de otros países.

“Si la ISS se retira y no existe un reemplazo occidental, ya sea gubernamental o comercial, podríamos llegar a ver a países europeos u otras naciones que participan en la ISS, como Rusia, enviar astronautas a Tiangong”, señaló Curcio.