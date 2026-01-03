La detención y extradición de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos marca el fin del régimen chavista, luego de 13 años desde que asumió el poder a raíz del fallecimiento de Hugo Chávez. En este período, Venezuela cayó en la ruina, ya que experimentó el deterioro de su economía y la peor crisis humanitaria de la región, sin olvidar la destrucción del sistema democrático del país caribeño.

Maduro no solo será recordado por sus declaraciones ante la prensa, sino también por los diferentes episodios que cuestionaron la legitimidad de su administración. El gobierno chavista fue un termómetro ideológico, ya que era utilizado por la comunidad internacional para determinar la doctrina de quien participara en política. El sábado 3 de enero no fue la excepción. La incursión de EE. UU. provocó el agradecimiento y el rechazo de diferentes sectores en todo el mundo.

El ascenso del 'Hijo de Chávez' en Venezuela

Chávez definió quién asumiría el liderazgo en el gobierno en diciembre de 2012, antes de partir a Cuba para continuar con su tratamiento oncológico en la región pélvica. "Mi opinión plena como la luna llena es que ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente", expuso. De esta manera, concluyó las tensiones internas con otros sectores del partido, como Diosdado Cabello, considerado actualmente el número dos del régimen.

Así, el vicepresidente consolidó su autoridad como la nueva cara del chavismo. En las elecciones de abril de 2013, Maduro logró una ajustada victoria sobre el opositor Henrique Capriles, ya que obtuvo una diferencia del 1,59% (223.599 votos). Calificó su victoria como "legal, justa y constitucional". Sin embargo, el candidato del partido Primero Justicia rechazó los resultados, lo que significó el inicio de los cuestionamientos a los futuros comicios.

Las grietas que quebraron a Venezuela

En 2014, la economía empezó a derrumbarse por la caída del precio internacional del petróleo y la inflación del año anterior cerró en 56,2%. La inseguridad creció por el récord de homicidios. Entonces, las protestas de febrero terminaron en un trágico saldo de 43 fallecidos y más de 800 heridos, según la ONG Foro Penal. Además, el líder de la oposición, Leopoldo López, fue arrestado y un año después sería condenado a más de 13 años de prisión.

En 2015, Barack Obama, presidente de Estados Unidos, firmó una orden ejecutiva que declara una emergencia nacional debido a la “amenaza inusual y extraordinaria” que representaba el gobierno de Venezuela. El documento incluyó la imposición de sanciones dirigidas a siete funcionarios del régimen.

En enero del año siguiente, Maduro anunció un estado de 'emergencia económica' por un período de 60 días. En medio de una grave crisis económica, caracterizada por altos niveles de inflación, escasez de productos y la disminución de su Producto Interno Bruto, sin olvidar que el petróleo ya no podía sostener las finanzas del Estado. Asimismo, se publicaron informes de agencias de la ONU y de la Corte Penal Internacional (CPI) que revelaron la violación de los derechos humanos de miles de ciudadanos.

Los medios empezaron a informar sobre la fuga de millones de venezolanos en 2017 y la movilización migratoria continuaría por un par de años. Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), cerca de 7,9 millones de personas, hasta la actualidad, han abandonado su patria en busca de una mejor vida.

La captura chavista sobre el sistema democrático

Por otra parte, el Tribunal Supremo retiró a la Asamblea Nacional, dominada por la oposición, sus facultades al considerarla “en desacato”. Por ello, los líderes opositores denunciaron un intento de golpe de Estado, aunque dos días después, la entidad dio marcha atrás en su resolución. De todos modos, se desató un nuevo ciclo de protestas durante cuatro meses, lo que resultó en más de 5.000 detenidos y al menos 136 fallecidos, de acuerdo con Foro Penal. A ello se le sumó que el año cerró con una hiperinflación del 2.616% y el PIB cayó 15%.

En 2018, Maduro fue reelegido como presidente porque obtuvo el 68% de los votos en unas elecciones marcadas por una baja participación del 46%. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, calificó el proceso electoral de farsa, mientras que la mayoría de los partidos de oposición, agrupados en la Mesa de la Unidad Democrática, decidieron boicotear los comicios debido a la falta de garantías.

Juan Guaidó, quien ocupaba el liderazgo de la Asamblea Nacional en enero de 2019, se autoproclamó presidente interino de Venezuela en un contexto de manifestaciones en contra del régimen. Esta declaración recibió el respaldo de Estados Unidos y más de 50 países, que lo reconocieron como el mandatario legítimo del país. Por su parte, Maduro denunció que Washington orquestaba un intento de golpe de Estado.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó en 2020 cargos por narcoterrorismo y otros delitos en contra de Maduro y varios altos funcionarios de su administración. A su vez, la administración de Donald Trump ofreció una recompensa de hasta US$15 millones por información que conduzca a la captura del mandatario.

En 2021, el heredero de Hugo Chávez indicó que permitiría a las entidades bancarias de Venezuela establecer cuentas en divisas extranjeras, en el contexto de un proceso de dolarización de facto que afecta a la economía nacional. Por su parte, el Banco Central comunicó que el país finalmente salió del ciclo de hiperinflación.

El último intento por restaurar la democracia venezolana

María Corina Machado apareció en el panorama internacional al conseguir una contundente victoria en las primarias de la oposición, ya que obtuvo el 92% de los votos en octubre de 2023. No obstante, el Tribunal Supremo informó sobre la inhabilitación de Machado a inicios del año siguiente, una decisión previamente emitida por la Contraloría General, que le impidió la postulación a cargos de elección popular. Por ello, se decidió que Edmundo González Urrutia sería su candidato principal.

El 28 de julio de 2024, millones de ciudadanos venezolanos se dirigieron a las urnas. Tras la medianoche, el Consejo Nacional Electoral reveló que, con el 80% de los votos contabilizados, Maduro se posicionaba como el ganador con un 51% de apoyo. Sin embargo, el informe no proporcionó un desglose detallado ni las actas de escrutinio correspondientes, lo que generó inquietudes sobre la transparencia del proceso electoral.

El anuncio provocó protestas en los días posteriores para exigir la divulgación de los resultados. En respuesta, Venezuela decidió expulsar a diplomáticos de varios países que cuestionaron la legitimidad del proceso electoral e inició la detención arbitraria de cientos de opositores. En particular, Colombia y Brasil, gobernados por los presidentes de izquierda Gustavo Petro y Lula da Silva, respectivamente, no reconocieron los comicios.

La gestación del fin del régimen de Maduro

En agosto de 2025, la Casa Blanca ordenó el despliegue de sus fuerzas militares a través del Comando Sur de EE. UU. en el Caribe. Al mes siguiente, comenzaron los ataques sobre embarcaciones que se presume que participan en una red de narcotráfico alineada con el chavismo. Hasta el inicio de 2026, más de 30 navíos han sido hundidos y ha habido más de 100 fallecidos.

Como respuesta, países cercanos al régimen denunciaron que Estados Unidos amenazaba la paz en la región y ponía en riesgo una escalada militar. Los gobiernos de China, Rusia, México y Brasil alertaron sobre las operaciones militares como una amenaza a la soberanía venezolana. En cambio, líderes de derecha, como Javier Milei y José Antonio Kast, mostraron su respaldo a Washington.

Finalmente, en la madrugada del sábdo 3 de enero de 2026, la primera potencia del mundo lanzó un bombardeo sobre Caracas y capturó a Maduro. Así, fue trasladado a Nueva York para ser enjuiciado por la fiscalía de la ciudad. Trump resaltó la capacidad de su ejército y afirmó que su administración controlará Venezuela hasta que se establezca un gobierno democrático.