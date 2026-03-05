El actor peruano Carlos Alcántara atraviesa una nueva etapa personal tras su separación con Jossie Lindley, con quien mantuvo una relación de cerca de 30 años. En medio de esta etapa de soltería, el protagonista de 'Asu mare' sorprendió al someterse a un procedimiento médico conocido para olocarse el 'chip de la juventud', un tratamiento al que han recurrido algunas figuras del espectáculo como Christian Cueva, Melissa Klug, Janet Barboza, entre otros.

La noticia se conoció luego de que el propio actor apareciera en una publicación junto al médico deportólogo Jorge Villarán, quien reveló que el popular 'Cachín' decidió colocarse el llamado pellet de testosterona. Según explicó el especialista, este tratamiento se libera de manera gradual en el organismo y puede contribuir a mejorar la energía, el rendimiento físico y la libido.

Carlos Alcántara se somete a procedimiento para implantarse el 'chip de la juventud'

De acuerdo con la publicación compartida por el médico, el tratamiento aplicado a Carlos Alcántara consiste en un pellet de testosterona que se implanta en el cuerpo y se libera lentamente durante varios meses. El especialista explicó que este procedimiento puede aportar distintos beneficios relacionados con el bienestar físico y mental. Entre ellos mencionó el aumento de energía, la mejora del rendimiento físico y mayor claridad mental.

No es la primera vez que el actor recurre a este tipo de tratamientos para mejorar su bienestar. A inicios de este año, el jurado de 'Yo soy' ya se había sometido con el mismo especialista a un proceso de optimización integral que incluía cambios en la nutrición y modulación hormonal. En redes sociales, la publicación generó diversas reacciones entre los seguidores del actor. Algunos usuarios aprovecharon para bromear con su nueva etapa de soltero y le dejaron comentarios como: “Bueno, si estás soltero, que viva la soltería”, o “Más Saiyajin que nunca”.

Carlos Alcántara se colocó el 'chip de la juventud'. Foto: Instagram

Carlos Alcántara e captado besando a mistriosa mujer

El programa de espectáculos 'Magaly TV, la firme' difundió imágenes en las que el actor aparece en situaciones cercanas con distintas acompañantes. Una de ellas ocurrió durante la madrugada del domingo 18 de enero en una discoteca ubicada en el distrito de Punta Hermosa, en el sur de Lima. Según el reportaje, el actor llegó al lugar y fue visto compartiendo la noche con una joven que lo condujo a una zona privada del establecimiento.

Posteriormente, el actor también fue captado en otra ocasión protagonizando un beso con una mujer en un restaurante del distrito de San Isidro el 3 de marzo. Las imágenes mostraban a ambos compartiendo una cena y posteriormente intercambiando abrazos y besos cariñosos. Tras la velada, el actor salió del local acompañado de la mujer para abordar un vehículo, sin que se conociera cuál fue su destino final.