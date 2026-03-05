HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

🔴 NOTICIAS EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo, 5 de marzo | LR+ Noticias

Espectáculos

Carlos Alcántara sorprende al decidir colocarse el 'chip de la juventud' a sus 61 años tras separase de su esposa Jossie Lindley

El actor 'Cachín' se mantiene renovado al implantarse el conocido pellet de testosterona, luego de su separación y de haber sido captado recientemente con una misteriosa mujer.

Carlos Alcántara se renueva tras retoque que aumenta su libido y vitalidad. Foto: composición LR/Instagram
Carlos Alcántara se renueva tras retoque que aumenta su libido y vitalidad. Foto: composición LR/Instagram

El actor peruano Carlos Alcántara atraviesa una nueva etapa personal tras su separación con Jossie Lindley, con quien mantuvo una relación de cerca de 30 años. En medio de esta etapa de soltería, el protagonista de 'Asu mare' sorprendió al someterse a un procedimiento médico conocido para olocarse el 'chip de la juventud', un tratamiento al que han recurrido algunas figuras del espectáculo como Christian Cueva, Melissa Klug, Janet Barboza, entre otros.

La noticia se conoció luego de que el propio actor apareciera en una publicación junto al médico deportólogo Jorge Villarán, quien reveló que el popular 'Cachín' decidió colocarse el llamado pellet de testosterona. Según explicó el especialista, este tratamiento se libera de manera gradual en el organismo y puede contribuir a mejorar la energía, el rendimiento físico y la libido.

PUEDES VER: Carlos Alcántara fue ampayado besando apasionadamente a mujer en discoteca tras terminar su matrimonio de 15 años

lr.pe

Carlos Alcántara se somete a procedimiento para implantarse el 'chip de la juventud'

De acuerdo con la publicación compartida por el médico, el tratamiento aplicado a Carlos Alcántara consiste en un pellet de testosterona que se implanta en el cuerpo y se libera lentamente durante varios meses. El especialista explicó que este procedimiento puede aportar distintos beneficios relacionados con el bienestar físico y mental. Entre ellos mencionó el aumento de energía, la mejora del rendimiento físico y mayor claridad mental.

No es la primera vez que el actor recurre a este tipo de tratamientos para mejorar su bienestar. A inicios de este año, el jurado de 'Yo soy' ya se había sometido con el mismo especialista a un proceso de optimización integral que incluía cambios en la nutrición y modulación hormonal. En redes sociales, la publicación generó diversas reacciones entre los seguidores del actor. Algunos usuarios aprovecharon para bromear con su nueva etapa de soltero y le dejaron comentarios como: “Bueno, si estás soltero, que viva la soltería”, o “Más Saiyajin que nunca”.

Carlos Alcántara se colocó el 'chip de la juventud'. Foto: Instagram

Carlos Alcántara se colocó el 'chip de la juventud'. Foto: Instagram

PUEDES VER: Carlos Alcántara sorprende al elogiar y expresar su admiración por Shirley Arica: 'Fue un pretexto para conocerte'

lr.pe

Carlos Alcántara e captado besando a mistriosa mujer

El programa de espectáculos 'Magaly TV, la firme' difundió imágenes en las que el actor aparece en situaciones cercanas con distintas acompañantes. Una de ellas ocurrió durante la madrugada del domingo 18 de enero en una discoteca ubicada en el distrito de Punta Hermosa, en el sur de Lima. Según el reportaje, el actor llegó al lugar y fue visto compartiendo la noche con una joven que lo condujo a una zona privada del establecimiento.

Posteriormente, el actor también fue captado en otra ocasión protagonizando un beso con una mujer en un restaurante del distrito de San Isidro el 3 de marzo. Las imágenes mostraban a ambos compartiendo una cena y posteriormente intercambiando abrazos y besos cariñosos. Tras la velada, el actor salió del local acompañado de la mujer para abordar un vehículo, sin que se conociera cuál fue su destino final.

Notas relacionadas
Carlos Alcántara fue ampayado besando apasionadamente a mujer en discoteca tras terminar su matrimonio de 15 años

Carlos Alcántara fue ampayado besando apasionadamente a mujer en discoteca tras terminar su matrimonio de 15 años

LEER MÁS
Carlos Alcántara habría puesto fin a su matrimonio de más de 15 años, según conductora de Willax

Carlos Alcántara habría puesto fin a su matrimonio de más de 15 años, según conductora de Willax

LEER MÁS
Carlos Alcántara sorprende al elogiar y expresar su admiración por Shirley Arica: "Fue un pretexto para conocerte"

Carlos Alcántara sorprende al elogiar y expresar su admiración por Shirley Arica: "Fue un pretexto para conocerte"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Diana Sánchez le aconseja a Flavia López no tener una relación con Patricio Parodi: "Todo el mundo ha estado con todo el mundo"

Diana Sánchez le aconseja a Flavia López no tener una relación con Patricio Parodi: "Todo el mundo ha estado con todo el mundo"

LEER MÁS
Maricielo Effio reaparece llorando desde los Estados Unidos y confiesa sentirse sola tras no conseguir trabajo como actriz: “Estaré bien”

Maricielo Effio reaparece llorando desde los Estados Unidos y confiesa sentirse sola tras no conseguir trabajo como actriz: “Estaré bien”

LEER MÁS
Magaly Medina criticó sin filtros la nueva imagen de Maju Mantilla para nuevo programa digital: La quieren convertir en vampiresa

Magaly Medina criticó sin filtros la nueva imagen de Maju Mantilla para nuevo programa digital: La quieren convertir en vampiresa

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

Soho Color Salón & Spa

Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

PRECIO

S/ 99.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ucayali: Amenazan a defensores ambientales por protestas en el lago Imiría

¿Pueden los colegios negar el ingreso a escolares con cabello teñido? Esto dice Indecopi

Gran Premio de Australia en la Fórmula 1 2026: horarios y canales para ver la carrera en el Albert Park

Espectáculos

Diana Sánchez le aconseja a Flavia López no tener una relación con Patricio Parodi: "Todo el mundo ha estado con todo el mundo"

Actor Diego Villarán niega romance con Francisca Aronsson, pero confirma un acercamiento: "Conversamos de manera honesta y sincera"

Darinka Ramírez presenta por primera vez a su pareja en emotiva escena junto con su hija: "La dulce espera en familia"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Ucayali: Amenazan a defensores ambientales por protestas en el lago Imiría

Congreso EN VIVO: ministro de Energía y Minas responde por la crisis del gas GNV

Candidata a diputada Jessica Huamán propone lucha contra la anemia y fiscalización a los programas del Midis

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025