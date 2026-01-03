La CIA infiltró una fuente en el régimen venezolano para monitorear a Maduro y así lograr su captura, revela NYT
Según el medio estadounidense, la ubicación de Maduro se se logró a través de una red de drones invisibles y el trabajo de agentes de la CIA desplegados en Venezuela desde hace varios meses.
Una fuente de la CIA dentro del régimen venezolano siguió de cerca los movimientos y la ubicación del dictador Nicolás Maduro en los días previos a su detención por fuerzas especiales de Estados Unidos, según detallaron fuentes cercanas a la operación. Así lo dio a conocer el The New York Times en su edición de este sábado.
La agencia de inteligencia estadounidense, indicaron, recopiló la información que permitió ubicar a Maduro a través de una red de drones invisibles, que realizaron una vigilancia casi continua sobre Venezuela, complementada con los datos obtenidos de sus informantes dentro del gobierno venezolano.
Un trabajo de meses a cargo de la CIA
Desde agosto del 2025, la CIA había desplegado un equipo de agentes en Venezuela operando en secreto, según una fuente conocedora de las actividades de la agencia. Estos agentes estuvieron recopilando detalles sobre el “patrón de vida” y los movimientos de Maduro.
Aunque no se sabe con certeza cómo la CIA logró reclutar a la fuente venezolana que proporcionó la ubicación de líder chavista, exfuncionarios señalaron que la agencia contó con la ayuda de la recompensa de 50 millones de dólares que el gobierno de Estados Unidos ofrecía por información que condujera a la captura de Maduro.
La promesa que terminó con la captura del dictador
Durante su audiencia de confirmación el año pasado, John Ratcliffe, director de la CIA, se comprometió a liderar una agencia más proactiva, lista para realizar operaciones encubiertas tanto para recolectar inteligencia como para avanzar en los intereses de la política estadounidense.
Luego, el presidente Trump dio luz verde a la CIA para llevar a cabo acciones más decididas, y en noviembre aprobó la planificación de varias operaciones en territorio venezolano.
A finales de diciembre, la CIA desplegó un dron armado para atacar un muelle, que según las autoridades de la Casa Blanca, estaba siendo utilizado por un grupo criminal venezolano para cargar drogas en embarcaciones.
"Meses de meticulosa planificación"
Una de las personas cercanas a la captura de Maduro explicó que esta fue el resultado de una estrecha colaboración entre la CIA y el ejército, y que implicó “meses de meticulosa planificación".
Asimismo, un alto funcionario estadounidense, cuyo nombre no fue revelado por el NYT, indicó que desde el inicio de la operación, la CIA y los analistas de operaciones especiales habían logrado ubicar a Maduro con precisión.
Aunque la la agencia de inteligencia jugó un papel crucial en la preparación y ejecución de la operación, la misión en sí fue liderada por las fuerzas de operaciones especiales del ejército estadounidense.